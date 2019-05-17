李家鼎中環餐廳被滋擾　黑衣人帶紙紮公仔上門追債

由李家鼎（鼎爺）主持的飲食節目《阿爺廚房》大受歡迎，鼎爺在節目中大展廚藝，成為新一代廚神。兩年前他與拍檔合作開私房菜，去年再於中環開新店，由娛樂界正式殺入飲食界。不過今日（17日）就有傳媒報道指，在母親節當日鼎爺位於中環的食店發生滋擾事件，有人帶同一對紙紮公仔踩上門追債。

李家鼎（鼎爺）同譚玉瑛主持《阿爺廚房》大受歡迎。（資料圖片）

據報道指事件發生在母親節（12日），當日有10多位黑衫人士在營業期間上門騷擾，並在餐廳內大叫某人欠債還錢，其中一人還手持一對寫上「譚XX」的紙紮公仔。但據食客向媒體透露，除了貴賓房的食客即刻埋單之外，其他食客都只是好奇地看熱鬧，最後黑衫人士將紙紮公仔放在門口後離開。

兩年前鼎爺與拍檔合作開私房菜，去年再於中環開新店。（資料圖片）

事後有傳媒向鼎爺了解時，他表示事件不是在母親節發生，而是在9號，他強調餐廳並無欠債，此事與他無關，所以不會理會。他也不擔心公司及拍檔，食店一直賺錢。此外有記者就事件向餐廳查詢，對方表示不方便透露。《香港01》亦曾向鼎爺查詢，但暫時未有回覆。

鼎爺回應傳媒表示餐廳並無欠債，而且事件不是在母親節發生。（資料圖片）