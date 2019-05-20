衛蘭14年前舊歌譜新詞　《「再」心亂如麻》比原版更悲、更痛

「是你不想我啦，甚至不找我啦......」這首14年前推出的被當時還是新人的衛蘭（Janice）唱到街知巷聞，就算不是她的歌迷都一定會聽過，更是不少人唱K時的必點K歌。14年後的今日，這首經典金曲被重新編曲，以《「再」心亂如麻》再度呈現歌迷眼前。

14年後，作曲、編曲兼監製一身的雷頌德重新編曲，「再」心亂如麻一次。（《「再」心亂如麻》專輯封面）

《心亂如麻》是衛蘭於2005年推出的第二張個人專輯《My Love》的其中一首主打曲，由林夕填詞，雷頌德作曲、編曲兼監製。歌曲講述熱戀過後感情變淡，愛到不明不白的故事，歌詞裏女主角以第一身對男主角說出心聲句句入心入肺，例如「是你不想我嗎，甚是你不找我嗎？」、「你會不會拒絕我？」、「我哪一樣有做錯？」，貼地歌詞加上衛蘭的動人的演繹，當年推出後一炮而紅。她更成為該年的新人王，《心亂如麻》可謂是功不可沒，此曲對她來說必定意義重大。

《心亂如麻》是衛蘭於2005年推出的第二張個人專輯《My Love》的其中一首主打曲。（《My Love》專輯封面））

《心亂如麻》每句歌詞都非常入心入肺。(《心亂如麻》MV截圖)

《「再」心亂如麻》改由鋼琴伴奏

雷頌德將歌曲重新編曲後，歌詞並沒有作出任何改動，原本明快的節奏變得更慢一些，歌曲長度亦因此由4分6秒變成4分44秒。而《心亂如麻》與《「再」心亂如麻》最大的分別在於，前者以結他和口琴合奏而成，而後者加了優美的鋼琴伴奏，聽上去感覺更乾淨而有穿透力，可以說是《心亂如麻》的抒情版。另外，縱使高是事隔14年再改編的歌，《「再」心亂如麻》在開頭和結尾加上舊時MV中極流行的電話接接駁鈴聲，除了不失當年的年代感之外，亦比原本版本更能突顯出女主角的憂愁感，更悲、更痛。