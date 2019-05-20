古仔IG分享貼返老玩童相　網民大讚好得意 ：係林峯幫我影嘅！

古天樂（古仔）今日（20/5）出席在尖沙咀舉行的法國著名護膚品牌活動，同時為慈善機構籌款，幫助貧困兒童脫貧及改善生活。古仔表示：「今次呢個活動，希望我哋多啲關心我哋身邊嘅朋友啦，身邊嘅家人及年青嘅新一代，有時候我哋為咗自己嘅生活奔波嘅時候，身邊好多嘢我哋都未必識去關心，咁所以希望透過呢個活動，喚醒大家嘅關注。」

古仔今日出席完活動後，便要趕回內地為電影《尋秦記》繼續開工。（陳志嵐攝）

謝安琪（左）、古天樂（中）及苟芸慧（右）出席法國著名護膚品牌活動。（陳志嵐攝）

近日全城潮玩的返老還童Snapchat，不少圈中藝人都在社交平台貼相分享，連影帝古天樂都忍唔住玩埋一份，日前古仔在IG貼出一張返老還童相，被網民大讚好得意。古仔笑言小時候戴厚眼鏡，相片完全不像自己：「張相唔係我影，係林峯影嘅，之後我放上去同大家分享，本身我都唔知有呢個App，佢嗰日同我玩又得意咪同大家分享。」

古仔日前分享自己的「童年照」。（古天樂IG：kootinlok_louis）

古仔表示因工作比較忙，平時都好少和朋友飯聚，不過會在自己生日及農曆新年見面聚舊。（陳志嵐攝）

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