【復仇者聯盟．有片】內地網紅化妝變英雄角色　神似到令人驚呆

中國地大物博兼且有成近14億人口，自然會有不少身懷絕技的奇人異士，而內地網紅花花fiore就是其中一位喇。這位花花fiore憑住她出神入化的化妝技巧，能夠將自己的容貌化咩似化，而成為了抖音網紅，擁有近70萬名粉絲。她每晚會直播自己的超強化妝術，讓大家可以親眼見證住她「變臉」的經過。花花曾經化妝變成了多個內地藝人以及神劇《延禧攻略》入面的一眾角色，亦有荷李活電影中的角色，甚至是球星C.朗拿度等等，令網民紛紛驚嘆她的神乎奇技。

呢位就係抖音網紅花花fiore。(youtube截圖)

早前《英雄聯盟4》掀起了全城熱潮，花花fiore亦一湊這股《復4》熱，化身成為電影中多個英雄角色，其實她之前在《復3》上映後已經化過其中的幾個角色，今次再化多幾個，個個都化得好神似，包括有Robert Downey Jr.飾演的鐵甲奇俠、Chris Hemsworth飾演的雷神、Chris Evans飾演的美國隊長、Benedict Cumberbatch飾演的奇異博士、Brie Larson飾演的Marvel隊長、Scarlett Johansson飾演的黑寡婦、Elizabeth Olsen飾演的紅女巫、Chris Pratt飾演的星爵、Paul Rudd飾演的蟻俠、Mark Ruffalo飾演的變形俠醫、Tom Hiddleston飾演的洛基、Tom Holland飾演的蜘蛛俠以及Zoe Saldana飾演的Gamora，令人睇到驚呆，不少網民均表示：「簡直係同真人一樣。」

佢化妝扮Chris Pratt飾演的星爵真係似到嚇親人。(youtube截圖)

點擊下圖逐格睇花花fiore嘅化妝易容神技：