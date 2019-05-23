30歲小豬女友有問必答　周揚青揭整容原因

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）同網紅女友周揚青拍拖４年，期間女方不時被傳出整容，精緻的外貌經常成為話題被討論。近日，這個整容話題又再掀起，她非常大方地在Instagram回答網友的提問，爆出自己整容原因，短短28個字講明一切，網友們都一致大讚自己人生自己做主非常好，佩服她的勇氣。

周揚青無懼網友提問一一解答。（周揚青微博圖片﹑微博圖片）

30歲的周揚青時不時在社交網站同大家分享日常點滴，眼見她的一舉一動特別影相時候擺Pose非常有自信。而網友們就非常好奇地想知道，有何辦法才可令自己變得更自信的時候？周揚青就直言自己的自信是天生的，並舉出一個例證：「我在自己最胖的時候都從沒覺得自己醜過，哈哈哈。是誰打擊我都不會覺得自己不好的那種神之自信，但我覺得去找一個懂得誇獎你、讚美你的另一伴也會讓你變得更有自信。」言語中即代表小豬非常欣賞她，亦令她變得更有自信。

小豬講過認識周揚青之前她是沒有整容的。（羅志祥微博圖片）

另外，既然她講到自己是一位非常自信的人，有網友就開始質疑她對自己如此自信又為何去整容呢？而周揚青簡單28個字就講明一切：「再有錢的人都還是會想要去賺錢啊，人生就是不斷的變更好的過程。」如此坦率的回答令網友們都大讚，認為她所指的是「有錢的就想更有錢，好不好看的都想變得更好看」，人生根本就是要不停去追求同挑戰，而且自己人生自己做主完全沒有問題，「對她的自信﹑自由很讚同」，難怪小豬會愛上她啦，皆因小豬曾講過認識周揚青的時候，她是沒有整容的所以她的自信美才是她吸引人的地方。

周揚青的自信原來是天生的。（周揚青微博圖片）

遂格睇周揚青變靚過程：