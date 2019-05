【第一爐香】秦沛促成女兒與彭于晏見面　姜麗文：我冷靜唔到！

秦沛是圈中公認的好爸爸之一,他父兼母職湊大一對寶貝仔女姜文杰(Benji)同姜麗文(Lesley),對兩人愛錫有加,最近在綜藝節目《女兒們的男朋友》中,秦沛更展現出開明、窩心的一面,備受觀眾喜愛。

由許鞍華執導、彭于晏、馬思純、張鈞甯等主演的電影《第一爐香》昨日(22日)舉行開機儀式,秦沛也有份參演,深知Lesley鍾意彭于晏,他便在工作間隙,通過FaceTime讓女兒與男神「碰面」,令驚喜中的Lesley不禁大哭,她表示爸爸同平時一樣與自己FaceTime,接聽後爸爸便問「Are you ready?」隨即出現的便是彭于晏!

睡眼惺忪的Lesley見到彭于晏激動不已。(Instagram@lesleychianglove)

Lesley直言多年以來,自己一直在想,如果有一日見到男神彭于晏會怎樣,「我會很酷,我會很可愛,我會很冷靜介紹自己,告訴他我是粉絲。」還幻想「他會覺得我是一個很棒很可愛的女生,她肯定會愛上我的,對。」

Lesley曾無數次幻想見到彭于晏之後的表現。(微博@Lesley姜麗文)

理想很豐滿,現實很骨感,想必Lesley也未曾想過與男神的第一面竟是此般場景,她在文中寫到:「想不到我第一次見Eddie就是沒化妝剛起來臉腫腫的時候。緊張到說不了話,只是『oh my god, oh my god, hi Eddie, oh my god!!!』,然後開始哭。」隨即驚歎到:「天啊!」強調男朋友將這一切盡收眼底,不過對方並不介意,還說:「我明白,他真的很帥。」

Lesley表示完全不能冷靜。(Instagram@lesleychianglove)

網友們見到後也紛紛投向羨慕的眼光之餘,也恭喜Lesley終於見到朋友們,非常幸運,大讚她的表現可愛,更有網友笑言「我的男神是沛叔」、「男友的反應更帥,很尊重你」、「所以是同一個世界同一個老公」等。