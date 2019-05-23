【第一爐香】秦沛促成女兒與彭于晏見面　姜麗文：我冷靜唔到！

秦沛是圈中公認的好爸爸之一，他父兼母職湊大一對寶貝仔女姜文杰（Benji）同姜麗文（Lesley），對兩人愛錫有加，最近在綜藝節目《女兒們的男朋友》中，秦沛更展現出開明、窩心的一面，備受觀眾喜愛。

由許鞍華執導、彭于晏、馬思純、張鈞甯等主演的電影《第一爐香》昨日（22日）舉行開機儀式，秦沛也有份參演，深知Lesley鍾意彭于晏，他便在工作間隙，通過FaceTime讓女兒與男神「碰面」，令驚喜中的Lesley不禁大哭，她表示爸爸同平時一樣與自己FaceTime，接聽後爸爸便問「Are you ready？」隨即出現的便是彭于晏！

睡眼惺忪的Lesley見到彭于晏激動不已。（Instagram@lesleychianglove）

Lesley直言多年以來，自己一直在想，如果有一日見到男神彭于晏會怎樣，「我會很酷，我會很可愛，我會很冷靜介紹自己，告訴他我是粉絲。」還幻想「他會覺得我是一個很棒很可愛的女生，她肯定會愛上我的，對。」

Lesley曾無數次幻想見到彭于晏之後的表現。（微博@Lesley姜麗文）

理想很豐滿，現實很骨感，想必Lesley也未曾想過與男神的第一面竟是此般場景，她在文中寫到：「想不到我第一次見Eddie就是沒化妝剛起來臉腫腫的時候。緊張到說不了話，只是『oh my god, oh my god, hi Eddie, oh my god!!!』，然後開始哭。」隨即驚歎到：「天啊！」強調男朋友將這一切盡收眼底，不過對方並不介意，還說：「我明白，他真的很帥。」

Lesley表示完全不能冷靜。（Instagram@lesleychianglove）

網友們見到後也紛紛投向羨慕的眼光之餘，也恭喜Lesley終於見到朋友們，非常幸運，大讚她的表現可愛，更有網友笑言「我的男神是沛叔」、「男友的反應更帥，很尊重你」、「所以是同一個世界同一個老公」等。