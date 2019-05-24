【早霸王】男聽眾被嫌求婚乏味　小儀：你肯定佢唔係小公主？

男聽眾被嫌求婚唔夠驚喜，所以藉《早霸王》再次求婚。（影片截圖）

求婚可以話係一件浪漫又神聖嘅事情，或者係因為受太多偶像劇影響，《早霸王》嘅呢位男聽眾Keith就話，去年佢同女友求婚時，對方雖然點頭答應，但就略嫌唔夠驚喜，有見及此，Keith喺月底註冊前夕，致電「你知道唔知道有人掛住你」再一次求婚，問到Keith去年嘅求婚過程，佢就話趁女友生日，租咗間酒店房，再加一紮花同心形氣球以及一句「你嫁俾我啦」……聽到呢度，主持人小儀都禁表示：「原來酒店房唔係驚喜？有時餵太飽，條界會變得好高。」不過Keith就強調女友絕對唔係港女或者小公主，只係想「迫」佢跳出框框……

唔通要做到奚夢瑤、何猷君咁先算有驚喜？！（視覺中國）

Keith又透露同女友相識多年，期間試過分手。「分開咗兩年，有一次喺尖沙咀街頭撞返，佢話仲有感覺，所以又喺返埋一齊。」分開兩年大家都仲係available，兼且鬧市重遇，緣份呢家嘢真係唔到你唔信。為咗令Keith可以俾到驚喜女友，小儀教路可以講啲較為內心嘅說話，並再三叮囑唔好只係講句「我愛你」，電話接通後，Keith似乎有少少緊張，但都可以將心底話講出：「我知我吊兒郎當、唔夠成熟，但我會努力追上，唔會令你失望，成為一個你可靠嘅人，希望可以衝出框框俾到驚喜你，不論日後嘅日子係點，都希望每日喺你身邊，我願意付擔一切，希望你可以嫁比我。」女友應該收貨啦 !