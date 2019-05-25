奇洛李維斯一對舊鞋多年走遍大小場合　力證男神從不重物質享受

荷里活男神奇洛李維斯 (Keanu Reeves) 主演的電影《殺神John Wick 3》近日上映即掀起了一股熱潮，觀眾和粉絲們除了買飛入場支持他之外，亦不停再翻loop他的舊事、舊作以及生活軼事等等來回味。現年54歲的奇洛李維斯憑住他型英帥靚正的外貌外形，奠定了他的男神地位，然而他並非虛有其表，他的內在美比外在美更為吸引人。貴為荷里活巨星的他出晒名夠親民，完全是零架子，而且他的為人也非常低調，日常生活更是貼地得像個普通人一樣，真係隨時可以在公共交通工具上遇見他。

佢喺《殺神John Wick 3》入面非常有型。(電影《殺神John Wick 3》劇照)

奇洛李維斯曾在他的一本著作《Ode to Happiness》中寫道：「美好心靈比起金錢更重要。」可見比起金錢，他更重視心靈上的富足。而他並非得個講字，還以實際行動來證明。作為一位荷里活巨星，他私底下並不太注重衣着打扮，隨心率性，鍾情T-shirt牛仔褲這類casual服飾，即使穿着舊衫舊鞋都沒有問題，他曾經以一身破舊裝束坐在公園，並跟流浪漢分享食物和聊天。

奇洛李維斯早前着住呢對舊鞋去打手印同腳印。(視覺中國)

奇洛李維斯絕不會追求物質上的享受，有別於一般的名人紅星，他向來打扮樸實，平日從不會一身名牌示人，甚至是出席公開活動，都會穿上陳年舊鞋示人。最近他就穿上一對多年來同款的舊鞋現身荷里活一個打手印和腳印活動。而他過往亦經常着舊鞋公開亮相，夠膽身穿西裝但踩着破舊皮鞋，令對鞋更加搶鏡。不過即便如此，仍絲毫無損他的男神形象，真人實證了顏值就是一切，這亦是他個人魅力的厲害之處。

佢呢對舊鞋着足幾年都唔捨得掉。(視覺中國)

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