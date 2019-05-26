孝琳被指初中欺凌同學3年　所屬公司：15年前往事記憶不清晰

韓國女團SISTAR前成員孝琳近日被指在學時期涉及校園暴力，引發韓國網民熱議。有網民自稱是孝琳的初中同學，在學3年來不斷被孝琳施暴和搶奪財物，令該名網友多年來倍感煎熬。孝琳的經紀公司bridʒ表示，孝琳對當年記憶不清晰，正在確定事件真偽。

前SISTAR成員孝琳被指過往是校園惡霸。（視覺中國）

昨日（25/5）凌晨，有韓國網民在討論區Pann匿名發表文章，表示15年前與孝琳入讀同一初中，之後連續3年被孝琳欺凌，原因竟是「自己男友的名字和孝琳男友一樣」。該名網民又指孝琳經常搶走她的現金衣物，還時常在公寓遊樂場對她欺凌。不過，她表示怕被孝琳報復，所以沒有報警。該名網民更上載孝琳初中的畢業紀念冊的照片，以求證明言論真確無誤。

有網民匿名發表文章，自稱初中時期被孝琳連續三年欺凌。（pann截圖）

網民曾透過Instagram要求孝琳道歉，但一直未得到對方回應。（pann圖片）

為了證明言論真確無誤，該名網民更上載孝琳初中的畢業紀念冊的照片。（pann圖片）

對於過往經歷，該網民坦言：「三年來堅持沒有自殺簡直不可思議」。孝琳2010年以SISTAR成員身份出道，該網民稱多年來看到孝琳上電視的話，就會避開收看該節目，亦完全不聽歌，而去年亦透過Instagram要求孝琳道歉，惟未得到對方回應。鑑於近日韓國演藝界爆發「校園暴力#metoo」（即藝人被爆學生時期曾欺凌他人），認為加害者不應理直氣壯活動，又覺得他們積極洗底實在非常噁心，於是決定爆料。

孝琳登上搜尋網站Naver第二名，僅次於企圖自殺的具荷拉。（Naver截圖）

孝琳的經紀公司bridʒ回應傳媒，指孝琳對15年前的記憶並不清晰，現正確定事件真偽，孝琳方面又稱：「我們想親自去拜訪上傳相關文章，並主張自己是受害者的人，我會盡全力解決事件。」

孝琳稱對15年前的事件記憶模糊，又希望與發文者見面找出真相。（IG：xhyolynx）

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