楊冪公前旗下女藝人各各都有美腿　迪麗熱巴祝緒丹邊個最高質？

內地女星楊冪自組嘉行楊冪工作室，除了拍下不少高質素的劇集之外，旗下的藝人也發展得相當之好，其中幾位女藝人愈來愈也愈來愈高人氣。近日內地網民就發現，原來除了一向出名靚腿的楊冪之外，她公司旗下的女藝人也不約而同擁有一對靚腿！

作為公司的老闆之一，楊冪在2003年開始出道，因出演《神鵰俠侶》中的郭襄而人氣急升，成為近年內地女星的龍頭人物。而除了她的演技、樣貌之外，楊冪最為人留意的就是她又長又直的一雙腿。

楊冪自組嘉行楊冪工作室，其中幾位女藝人愈來愈也愈來愈高人氣。（視覺中國）

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楊冪以外，迪麗熱巴絕對是公司第二高人氣的人物，出生於新疆烏魯木齊，維吾爾族人的她，也有一對又長又直的美腿。2013年出道後，人氣極速急升，現在已是新生代女藝人的代表人物。

迪麗熱巴人氣愈來愈高，穩有蓋過老闆楊冪之勢。（微博＠迪麗熱巴）

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楊冪拍下的《三生三世十里桃花》捧紅了不少女演員，迪麗熱巴是其中一位，黃夢瑩也是。1990年出生的她於2013年入行，今年在《逆流而上的你》飾演空姐而人氣急升，當然也是有一對靚腳。

《逆流而上的你》令黃夢瑩再人氣急升。（微博＠黃夢瑩）

講到《三生三世十里桃花》，祝緒丹也是其中一名被捧紅的女藝人，現在於TVB的《倚天屠龍記》飾演周芷若一角，深得觀眾喜愛。而比較少女味的她，經常騷其青春長腿。

祝緒丹近期在《倚天屠龍記》中爆紅。（微博＠祝緒丹）

跟迪麗熱巴一樣是新疆維吾爾族人的代斯在2014年出道，雖然只有28歲，但卻帶著一股成熟的味道，當然靚腿也是不能或缺。

代斯也是維吾爾族人。（微博＠代斯）

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1995年出生的葛施敏相當年輕，雖然暫時未能突破性的發展，但楊冪旗下好像沒有走樣的女星，個個極靚之餘還要有靚腿，不知是不是有心挑選呢？

葛施敏暫時係最後生嘅楊冪女藝人。（微博＠葛施敏）