孝琳被指阻校園欺凌受害者發聲　所屬公司擬就名譽損毀追究責任

韓國網民A某近日指控女團SISTAR出身的歌手孝琳是校園惡霸，中學時期被孝琳欺凌長達三年，孝琳方面一度聲言「對15年前往事記憶不清晰」、「希望親自與當事人見面」，被民眾認為是默認指控，但隨後再度發聲明，指A某已刪除文章，又稱媒體未有向孝琳確認，就以A某言論作單方面報道感到非常遺憾。另一方面，A某亦被指曾欺凌同學，因此她聲稱被孝琳欺凌的說法被受質疑。

韓國網民A某發布文章，指中學時代曾被孝琳欺凌。（pann截圖）

韓國網民A某近日指控女團SISTAR出身的歌手孝琳是校園惡霸，中學時期被孝琳欺凌長達三年，孝琳方面一度聲言「對15年前往事記憶不清晰」、「希望親自與當事人見面」，被民眾認為是默認指控，但隨後再度發聲明，指A某已刪除文章，又稱媒體未有向孝琳確認，就以A某言論作單方面報道感到非常遺憾，又會就名譽損毀追究責任。另一方面，A某亦被指曾欺凌同學，因此她聲稱被孝琳欺凌的說法被受質疑。

孝琳沒有正面否認指控，但對傳媒未有向她求證，就報道A某說法感到非常遺憾。（視覺中國）

孝琳被指初中欺凌同學3年 所屬公司：15年前往事記憶不清晰

韓國傳媒質疑A某的說法，《Sports朝鮮》認為，孝琳方面沒有權力截斷A某的IP地址，而且A某可以使用其他IP地址發文，加上A某刪除文章，令有關指控倍添疑點。

韓國傳媒質疑A某被欺凌和截斷IP地址的說法。（視覺中國）

逐格睇孝琳近照