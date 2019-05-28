去年確診有遺傳病 　陳鍵鋒曾有輕生念頭： 諗過立遺囑

近年多在內地發展嘅陳鍵鋒，日前喺教會講見證時，自爆去年喺泰國進行身體檢查時，被告知原來佢腦部天生缺少了一條主要血管，對於呢份突如其來嘅40歲嘅生日禮物，令陳鍵鋒手足無措。返港後，隨即再搵專科檢查，並確定係屬遺傳病嘅一種。



陳鍵鋒喺教會講見證上，講述自己曾有輕生的諗法。（微博圖片）

知道有腦血管問題後，陳鍵鋒坦言曾經諗過立遺囑，甚至有過輕生念頭。「有一天我潛水的時候，突然起了一絲奇怪的念頭，想着我一直潛下去，可能永遠沒有人找到自己，好在這念頭只是一飄而過，但我知道這是一個危險訊號。」陳鍵鋒指自己本身係個有強迫症同選擇困難症，再加上過往在生活、感情、事業上所發生嘅事，令佢除咗屋企人同經理人之外，漸漸唔太相信別人，所以當知道自己有腦血管問題後，才會有輕生的想法。

「有次潛水時突然起了奇怪的念頭，想過我一直潛下去」（微博圖片）

陳鍵鋒表示自己雖然係基督教徙，但投身娛樂圈後，自覺信仰與生活越來越遠，直到萌生自殺念頭後，陳鍵鋒再作反思，喺家人嘅提醒下，決定重返教會。「過去40年由我自主的人生過得不太好，決定收自己交由神去掌管。」對於陳鍵鋒嘅「病情」，其經理人接受《香港01》訪問時透露：「佢係因為一直都高血壓所以先會做body check ，醫生話唔會惡化，但就要定期檢查，同唔可以做劇激運動，佢而家都少咗潛水，反而係變咗做教練。」