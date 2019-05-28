「洛基」湯赫度斯頓觸到粉絲自殘傷疤　一個暖行令粉絲想紋身

湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）在Marvel電影《雷神奇俠》（Thor）及《復仇者聯盟》（Avengers）系列中飾演洛基（Loki）而鋒芒畢露，成為新一代男神，廣受全球影迷歡迎。今時今日，被稱之為男神不單要有帥氣的外貌和優越的身材，還要具備一顆溫暖的心；Tom Hiddleston除了日前與粉絲比手語的暖行被廣傳，近日又新增一宗暖行，實是可以堪稱完美的代名詞！

Tom Hiddleston在《復仇者聯盟》系列中飾演洛基而獲得不少人氣。（劇照）

近日有網友在個人社交媒體發文，分享了自己與Tom Hiddleston之間的一段溫暖互動，他寫道：「我沒有將這件事告訴親密朋友以外的人，在我和Tom合照期間，他捉著我的手腕時摸到了我自殘留下的傷疤，然後他把我抱得更緊了一些，並對我說『I Got You（我發現了）』，老實說我在猶豫要不要把這句話紋到傷疤上，我想我會的。」相信這個溫暖的小細節對這個粉絲而言終生難忘，亦令他感受到生存還是有它的意義。

粉絲在Twitter分享自己與Tom Hiddleston之間的一段溫暖互動。（Twitter）

網友們在得悉Tom Hiddleston的暖行後，紛紛稱讚他的行為，又說因為這件事成為了Tom Hiddleston的粉絲，網友們說：「這樣的男人誰不愛？！」、「這個男人不娶還這麼撩！」「太暖了吧！溫柔是真的！」「Tom Hiddleston真的是天使！」更有網友貼出Tom Hiddleston之前的貼心事件，從紳士手、到幫女明星調整咪、到幫其他粉絲拍他們喜歡的明星等⋯⋯從這些細節就不難看出他本就是個溫暖的人。

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