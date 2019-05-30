姚子羚花六位數字開設首飾生意　部分收益撥捐「毛守」顯愛心

姚子羚（Elaine）一向熱衷做慈善，喜歡小動物的她亦經常做義工幫助流動動物，近日她榮升老闆娘開設首飾生意，與合作多年的設計師Bell Kwan推出聯名Dearbell2Ling首飾系列，除了賺取第一桶金之餘，亦希望能將部分收益撥捐給動物團體幫助流浪動物，回饋社會。

姚子羚有嚴重皮膚敏感，所以已經轉戴夾耳環多年。（梁碧玲攝）

Elaine有嚴重皮膚敏感，所以佩戴大多數市面上的耳環都會感到不適，輕微則痕癢，嚴重則會引起發炎，甚至含膿。身為女演員，出席活動或拍劇時為了襯衫或配合角色，根本沒可能避免不戴耳環，令Elaine非常煩惱之餘，更因此令她其中一邊耳窿永久埋口：「我係因為拍古裝戲要戴啲耳環，唔知係唔係因為對金屬敏感或者好污糟，所以發炎，結果就埋咗口，冇機會再去穿番啦。」因為及後Elaine都已經轉佩戴夾耳環，甚少佩戴針耳環。

Elaine透露試過拍古裝戲戴道具耳環，令耳窿發炎並永久埋口。（網上圖片）

Elaine平時很喜歡佩戴誇張款式的耳環。（資料圖片）

她透露於拍劇初期，經常有要被逼佩戴又重又不舒適的耳環的情況：「因為我本身好易敏感，最難搞係本身耳仔已經發緊炎，但係嗰隻耳環又需要連戲嘅話，咁你都要戴架啦！因為連咗戲所以長期都要戴住嗰對唔舒適嘅耳環，所以就會爛耳仔，一路都好唔番！」她笑言後來公司知道她的特別情況後，特意為Elaine特製夾耳環，並用絲襪包住耳環接觸到皮膚的位置，才能解決她的敏感問題。

Elaine希望自家品牌耳環能給有相同困擾的貪靚女生多一個選擇。（梁碧玲攝）

Dearbell2Ling系列亦有誇張款式，不過物料較市面上的耳環更優質、更輕巧。（梁碧玲攝）

Elaine承認自己的確頗貪靚，明知皮膚敏感卻依然堅持戴耳環：「耳環係喺個面度㗎嘛，冇可能次次都只係戴戒指！有時只戴條鏈或者戒指，耳仔無嘢好似差咁啲！」為了這些與自己有相同困擾的貪靚女生，Elaine希望用優質的物料設計一些輕巧舒適得來又有分量耳環，去讓大家有多個選擇。Bell更直言Elaine就是產品最好的白老鼠：「如果佢戴足成日都無事，咁我哋就好放心！」

Bell（右）為Elaine度身設計耳環多年，現在二人成為商業拍檔，連理念都相當接近。（梁碧玲攝）

Elaine首次揼本做生意，獲不少圈中好友義氣幫忙宣傳更令她相當感動：「大家都知我開始做生意，好感恩佢哋好自發性咁幫我戴住耳環影啲靚相，好似杏兒po咗張相都即刻好多follower都有問。」她透露首飾生意共投資了六位數字，一來希望能夠賺取演藝生涯以外的第一桶金，亦與同為動物愛好者的拍檔Bell達成共識，賺錢之餘亦能幫助流浪動物，將每一件飾物所得到的部分收益捐給「毛孩守護者」，一舉兩得。他們亦表示希望生意上軌道後，能設立Dearbell2Ling慈善基金，或與慈善機構合作聯乘系列，直接把該系列的全部收益撥捐貢獻社會。

朱千雪及多位圈中女星用行動支持姚子羚。（@dearbellofficial）

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