被獸父性侵持續12年　2500人格澳洲女子苦讀18年心理學再控告親父

2017年上映的電影《思‧裂》，主角Kevin Wendell Cram是一個擁有24種人格（包括「野獸」）的「多重人格障礙」患者；1981年出版的傳記式小說《24個比利》，包含主角比利本身在內，擁有24種人格；2019年訪談節目《60 Minutes Australia》，受訪者Jeni Haynes是「多重人格障礙」患者，一個人擁有2,500個人格，她受訪時形容說：「是一個軍隊！」

49歲的澳州Jeni Haynes，一人擁有2500個性格。（YouTube截圖）

12年分裂出2,500個人格避獸父性侵

最近澳洲訪談節目《60 Minutes Australia》訪問了一名能夠分裂出2,500個人格的49歲澳州女士Jeni Haynes，她受訪時解釋，自己能夠有這麼多的分身，全因為在4歲至16歲的12年間，多次被父親Richard Haynes嚴重虐侍和強姦，而且期間一直求助無門，惟有分裂出多重人格去保護自己。「當那個父親開始虐待她時，我就會唱歌安慰她。」由Jeni 分裂出的其中一個性格、只有4歲的Symphony受訪時說。其實在Jeni的2,500個分裂的人格中，大部分都是小孩和青年，例如8歲的堅強男孩Muscles、還有11歲的Judas，而且大部分人格都是男性。而2,500個人格中，並不是所有都是完整的性格，有時出現得非常短暫，不過到底Jeni身上會出現哪個人格，則完全取決於8歲的Ricky：「我的工作，就是負責搭那個人的膊頭，然後說「你起來吧」。我討厭派人出去承受傷害。當我以為情況已經很差時，又出現更差的狀況，我又要再派一個人出來，這樣並不有趣。」

8歲的Ricky負責呼喚出「誰人」現身。（YouTube截圖）

2,500個人格 一個共同目標

Jeni的2,500個人格最大的共通點，除了是全部聽命於Ricky之外，還都以「令獸父入獄」為目標，非常清晰，之後她花了18年時間修讀心理學，最終取得心理學士、法律及司法碩士以及犯罪學的博士資格。終於在2019年2月21日，Jeni正式起訴現時74歲的獸父Richard，在審訊期間，Jeni更以不同人格去回答問題，將4歲開始的虐待和強姦過程逐一憶述。結果Richard於今年5月承認25 項強姦及猥褻侵犯罪行，5月31日將會判刑。