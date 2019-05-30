【無利可圖】Cheronna@SG拍新歌MV　密封隧道跳舞驚見真屍體

Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）昨日（30/5）推出有份參與作曲的第三首個人新歌《無利可圖》，日前她便到欣澳附近的郊外地方及隧道拍新歌MV。由於拍攝當日天氣非常炎熱，並在密封隧道內拍攝，於歌中又唱又跳的她未拍攝前已笑言會「爆汗」，她表示︰「今次這首歌繼續會跳舞，而且比較以前Super Girls的作品，是跳得最多最激，會爆汗的一次，今日天氣好焗，預計拍攝時會出好多汗。」

提到這首新歌有份作曲，Cheronna直言新歌講述一段維持了5年的男女關係，而且更是她好朋友的親身經歷，她表示︰「呢首歌係我好朋友的經歷，講佢哋一齊好長時間，但期間男方不斷出軌，講大話，對我朋友有言語暴力、精神暴力，甚至乎會郁手郁腳。」不過Cheronna透露她的好友仍選擇去相信對方，她表示︰「我作為一個朋友，看到這5年間，佢不斷畀對方折磨，但不斷搵方法去安慰自己，都好心痛，而我哋呢班朋友都覺得呢個男仔係唔好，但佢都寧願去繼續相信對方。」

Cheronna日前為新歌《無利可圖》拍MV。

Cheronna透露因此差點與好友「反面」，令她有感而發去憑歌寄意，去講好友於這5年間為愛情如何付出，她表示︰「呢首歌就係講呢5年個女仔付出咗幾多，寧願選擇相信同愛呢個人，佢哋仲要幾乎差唔多結婚，但最後個女仔終於醒覺，回想自己一直以來對這男生的付出根本不值得，不過當時佢差點連身邊朋友都失去埋，因為佢覺得另一半最緊要。」因此，Cheronna還找來年輕 Rapper Young Hysan，以說唱的形式去講這段關係中男方的睇法。

此外，雖然MV拍攝了12小時後順利完成，不過Cheronna透露拍攝前心情非常緊張，笑言有點心慌慌，她表示︰「因為我去到郊外的拍攝地點時，不斷見到唔少動物屍體，真係好得人驚，好似拍攝的隧道入口就已經見到了，拍攝前一直祈求，希望呢個地方會令我可以安心去跳舞。」