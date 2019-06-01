台灣混血KOL「小昆凌」產後極速瘦身　辣媽言行出位

台灣與巴西的混血兒陳怡伶（Kimberlly）現成為了台灣著名的辣媽KOL。（IG圖片 / kimberlly_chen）

近年不少香港圈中藝人女神都紛紛結婚生子，成為人妻後衣著亦都漸趨保守。不過相比之下，這位有「小昆凌」稱號的台灣模特兒Kimberlly（陳怡伶）就似乎比較「放得開」。Kimberlly今年約為24歲，為台灣與巴西的混血兒，年紀輕輕的她，就已經在去年6月誕下一個兒子成為人母。據知當時她突然在IG上發佈懷孕照時，就已經嚇到不少粉絲，當時她就解釋是因為「不願為了一份工作而隱瞞喜事」。

產後的Kimberlly（陳怡伶）極速瘦身，讓很多網友羨慕。（IG圖片 / kimberlly_chen）

成為人母之後的她，IG上的「福利照」仍是一如以往的多，唯一不同的，無論是在海邊嬉水、或是浴缸洗澡，她都喜歡抱著BB入鏡拍照，不少網友都稱讚照片唯美之餘亦都充滿住母愛。行為大膽之餘，她的言論亦都十分開放，在早前一篇餵哺母乳的貼文中，她就大方承認自己胸部是「做出來」的，但也不會影響哺乳。產後極速瘦身的她亦都不時在IG騷身材，近日她替朋友慶祝生日時，就一同穿上比堅尼開派對，十分放得開。