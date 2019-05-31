印度小姐30強佳麗似足倒模　長直髮淺膚色惹爭議

每年都會有不同的選美比賽在世界各地舉行，近年印度出產了不少世界小姐冠軍，被視為「選美大國」。2019年印度小姐選美比賽將會在6月15日舉行，《印度時報》日前刊登了30位候選佳麗的照片，引發網民熱烈討論，皆因這30位佳麗的髮型、膚色幾乎一式一樣，更有網友戲稱「根本就是同一個人」。

《印度時報》日前刊登了30位候選佳麗的照片，引發網民熱烈討論。（Twitter/@Naa_Cheese）

印度小姐比賽是當地的選美盛事，自1990年代中期開始蓬勃發展，盛產不少美女，包括Aishwarya Rai、Sushmita Sen、喬普拉（Priyanka Chopra）等都曾獲得世界選美盛事冠軍，她們也有進軍波里活（Bollywood）發展，而他們的共通點就是膚色都較淺。

喬普拉（Priyanka Chopra）是印度知名女星，在2000年獲選為印度小姐及全球世界小姐。（IG/@priyankachopra）

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這屆30位佳麗來自全國東南西北，主辦方從各省選出優勝者，角逐印度小姐寶座，勝出的佳麗將會代表印度參加國際選美大賽。但一名網友在Twitter分享了30強佳麗的照片後，問道：「這張照片怎麼了？」隨即掀起網民熱議，直指佳麗們幾乎「餅印」一樣，清一色長直髮和淺膚色，認為選美大賽欠缺多樣性，再一次凸顯了印度對「膚色」的刻板印象，認為白皮膚比深色皮膚更靚。

這張照片登出後掀起網民留言。（Twitter/@Naa_Cheese）

其實印度向來偏好淺膚色的女性，主流認為淺膚色的人比深膚色的人更加優越，甚至指淺膚色更容易找到好工作及美滿婚姻。自1970年代第一款美白乳液「Fair and Lovely」上市後，美白產品就一直是印度美妝市場的暢銷品，不少當紅女星都曾為美白產品代言。

一眾佳麗早前一起出席活動。（Facebook/@feminamissindia）

不過近年有組織提倡「深色就是美」（Dark is beautiful），質疑「膚色主義」（colorism），更呼籲大眾欣賞深膚色。可惜反應不大，依然有不少廣告吹捧淺膚色。30位佳麗的相片登出後，有一位曾經參加選美比賽的佳麗表示，之前曾打入比賽前三名，但最後贏的還是膚色較淺的那位。也有網友指出，過往甚少有深膚色、曲髮的佳麗勝出，難怪有人形容這屆的佳麗像「複製人」。

印度小姐選美大賽主辦單位走訪全國東南西北，從各省挑選出優勝者，參加6月15日舉行的選美大賽。（Facebook/@feminamissindia）

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