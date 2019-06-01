何艷娟離婚後被指愈戀愈富貴　仍努力工作拍《開心速遞》唔靠男人

2014年港姐季軍，現年27歲的何艷娟（Katherine）月前於社交網宣布與大自己40歲的澳博營運總裁吳志誠離婚，結束了不足8個月的婚姻。離婚後，即傳出她與身家逾百億嘅的已故知名教育家陳樹渠長子，現年55歲的陳燿璋交往。Katherine仍是吳太時，生活富泰，常於IG post靚相分享她婚後躋身名流社會的富貴愜意生活，周身名牌，且經常周遊列國，日子過得非常享受。即使離婚後，她的富貴生活一樣沒有變，繼續四周去旅行歎世界。

Katherine經常周遊列國。(ig@katherine_hoyk圖片)

雖然生活無休，兼且愈戀愈富貴，但Katherine並沒有放棄過她的演藝事業，一直都是無綫藝人的她，於TVB高收視劇集《愛．回家之開心速遞》入面飾演龍作蜜一角，她很享受拍攝的工作以及幕前演出，不時會於IG Post她拍該劇的花絮相同大家分享。呢日她又再Post了她開工的靚相，是她自宣布離婚後首次出新post。她留言表示：「Shooting day #愛回家之開心速遞」，努力工作的她不用靠男人，都可以靠自己賺錢生活。

呢日佢為《愛．回家之開心速遞》開工。(ig@katherine_hoyk圖片)

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