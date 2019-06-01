【早霸王】男聽眾向單親兩孩子媽媽告白：一世咁愛妳！

雖然女性地位近年有所提高，但很多離婚帶着兩個以上的孩子的單親母親，仍然會擔心不容易再有對象，不過最新一期《早霸王》的男聽眾阿健，透過「你知道唔知道有人掛住你」環節，向正辦離婚手續兼有兩個小朋友的女朋友，作出愛她一輩子的承諾。

有很多人帶着孩子的單親媽媽，擔心自己無法再得到幸福，但今集的男聽眾就向有兩個孩子的女朋友作出終生照顧的承諾。（商業電台圖片）

阿健與女朋友翠兒拍拖半年，對方比他年長6歲，正與丈夫辦理離婚手續，兩個小朋友的撫養權未明。阿健表示女朋友經歷過一段失敗的婚姻，又帶着兩個孩子，因此有很多顧慮，他想向對方作出承諾，但森美聞言靜了一會，說：「咁你又……太有信心，你可以作出咩承諾畀人？」阿健表示會盡自己能力，森美說：「講『盡能力』比『我一定得』更加可靠，我最怕啲人下巴輕輕，但你話『我盡力啦』，知道自己要面對好多困難，我比較安心，你都係一個老實人。」阿健亦表示自己的財政鬆動，有能力照顧女朋友的孩子。

森美認為講「我會盡力」的人比講「我一定得」的人可靠。（商業電台圖片）

接通電話之後，女朋友翠兒表示自己從沒想過，會跟一個年紀比自己細的人一起，但阿健是一個可以依靠的人。阿健向翠兒深情表白，「你之前同我講過你個世界好黑暗好灰，但我覺得呢個世界好多色彩，我會盡我能力去照顧你，一世都咁愛你，我年紀雖然細過你，你今次婚姻失敗，我知道你擔心會有第二次失敗，但我應承你我唔會（令你再次婚姻失敗）。」

阿健表白完之後，隨即播起鄭伊健的《一生愛你一個》，「准我一生也愛你一個／准我相信直覺／請將一生的幸福也付託給我」，森美大讚二人的愛情很浪漫，他認為愛情需要一點盲目，「愛可以容許一點『錯誤』，下下計算得咁準，唔係唔好，但當人陷入愛情入面時，應該無乜理智，如果你仲用理智去計算，你嘅愛應該唔夠大，咁當然又唔可以錯太多。」