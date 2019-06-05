張繼聰同女兒傾電話慘食檸檬︰佢每晚最期待嘅，係收我缐

張繼聰出名是好老公﹑好爸爸，但原來他也是「有苦自己知」！說的就是他在周一晚（3日）在社交平台上載了一張跟女兒張靖Karina（KaKaBall）視像通話的截圖，以為是好sweet，點知他就大吐苦水。

張繼聰話女女想收佢線，好慘啊！（Instagram@louischeung2013）

張繼聰在IG貼了一張疑似女女KaKaBall睡在地上跟他用電話視像通話的相，右上角有他的樣子。發文寫道︰「離家工作點可能唔掛住屋企啊，最期待每晩係臨瞓前，同佢視像，傾吓偈，咁做嘢就算幾辛苦都頂得住。」點知女女最期待的就是按紅色的收線掣，他更叫大家記得要孝順父母，「多啲同父母講電話」，看來他今次真的大受打擊！此帖一出，竟然引來不少為人父﹑人母的網民留言，連商台DJ朱薰都說︰「我個仔以前都係咁！苦主上」張繼聰也補一句︰「呢度變咗『苦主大聯盟』。」

估唔到張繼聰咁大隻咁型都會食檸檬畀女仔拒絕啊，講緊嘅係佢女女KaKaBall啊！（Instagram@louischeung2013）

其實張繼聰出名錫屋企人，女女KaKaBall更加是他的「前世情人」，當時女兒還是牙牙學語的時候，第一次叫他「爸爸」，他都開心到暈，情人節﹑「520」的日子，他都上載同女兒的合照，仲話她是自己的「心肝椗」。今次竟然慘遭女女拒絕，相信他都深深體會到「做人父母甚艱難」！

佢哋一家四口一向都係圈中嘅模範家庭。（Instagram@louischeung2013）

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