【多圖．開心速遞】被曹永廉笑整容　林凱恩幽默回應︰食左防腐劑

林凱恩（Iris）因為在無綫王牌處境喜劇《愛 ‧ 回家之開心速遞》中飾演金城安（周嘉洛飾）的女友譚育英（Bonnie）而人氣急升，成為網民心目中女神，更大讚Iris真人都一樣「gfable」！

就係呢張相喇！（Instagram@iris_lammm）

曹永廉講笑問︰「整過容？」（Instagram@iris_lammm）

劇中的Bonnie和金城安的愛情受到挑戰，池美麗（鍾凱琪飾）欲介入二人的關係，出現三角戀的局面。而Bonnie的一場哭戲也備受注目，令網民為她不值。其實現年26歲的Iris不止在劇中吸引，在戲外的真人性格也是好好，點解咁講？

劇中，池美麗欲介入譚育英和金城安的戀情。（Instagram@iris_lammm）

因為日前Iris在社交平台上載了一張照片，照片中的她似笑非笑的望著鏡頭，再分享自己的人生觀。重點卻在留言處，好友曹永廉開玩笑寫道︰「靚咗少少喎！整過容？」想不到Iris的回應既大方得體又幽默，她說︰「同亷爸爸一樣，食左小小防腐劑。」既能解答問題，更間接大讚對方，EQ勁高！曹永廉都回她like！其實之前Iris也曾在社交平台為鍾凱琪講說話，事關有網民因不喜歡劇中的池美麗想搶走金城安而鬧爆鍾凱琪，但Iris就在IG post上3人的合照，又寫道她也喜歡池美麗，為她解圍，果然細心又有愛，難怪深得網民歡心。

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