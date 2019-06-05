煲完《權力遊戲》鬧劇荒？百大美劇嚴選5部劇　Netflix佔3齣咁多

俗話說「人比鬼還可怕」、「人嚇人嚇死人」，人心正因為難以捉摸，所以為達成目的不擇手段的事件屢傳不鮮，恐怖程度往往超乎你想像！究竟，觀察DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》根據網友討論的聲量數據，所跑出的百大口碑「歐美劇」排名，哪些神劇完美刻劃出人性黑暗面，叫人看了痛徹痛悟，深怕哪天也碰上這種心機鬼，跟他們交手下場淒慘！趕緊來看看～

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+ 6 + 5 + 4

＃科幻類

《權力遊戲》《Game of Thrones》｜網路聲量：29,528筆

將權力鬥爭詮釋的淋漓盡致的美劇《權力遊戲》，早在推出最終季開始，魅力就席捲全球，拿下百大口碑「歐美劇」網路聲量排行冠軍寶座。當然其最大看點，莫過於家族紛爭、權利誘惑、越軌性愛與殘酷暴力這4大元素了，因此沒看過的你，千萬別傻傻期待裏頭有童話主打的善有善報，因為人心險惡，作者只會告訴你想生存就要站在權力頂峰，否則只有被踩在冷血腳下的份。

爛尾神劇《權力遊戲》獲得44%的正面評價。（DailyView網路溫度計）

至於為甚麼《權力遊戲》全球熱播，並擁有史詩級影集頭銜呢？其實該劇除拍攝場景逼真、浩大外，由於其被定位為奇幻劇集卻沒有濫用「魔法」，反而遵從人類應有的生命規律，十分貼合現實，所以也備受網友推崇。此外，《權力遊戲》雖角色眾多，但每位人物的性格皆刻畫的相當立體且情緒飽滿，感覺有血有肉，加上演員充分表現出其家族背後的無奈與苦衷，怪不得一票網友一看就上癮！

但說到底，你也別把《權力遊戲》想的太黑暗了，雖然這部劇集充滿暴力，提倡利己主義，但還是有角色堅守忠誠、守護和勇氣，如同一絲微光，劃破陰沉的天際。

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+ 24 + 23 + 22

《黑鏡》《Black Mirror》｜網路聲量：6,244筆

緊接着是百大口碑「歐美劇」網路聲量排行第四名的《黑鏡》，雖然其每集各自獨立，但背景通常都設定在架空的現實或不久的將來，並描述新科技發展對人類的影響，同時又以黑暗、諷刺的語氣，以及或輕或重的實驗感來表現劇情，探討「科技文明進步與人性成長的關係」，所以着實發人深省，獲得不少網友喜愛。

好評不斷的《黑鏡》三甲不入。（DailyView網路溫度計）

究竟，科技的發明是「造福人類」，帶給人們更美好、更完整的世界，還是把我們推向另一個窘境呢？這個問題正是《黑鏡》想讓觀眾思考的，因為劇中的人類總是常被新科技害得慘兮兮，出現聰明反被聰明誤的狀況，因此《黑鏡》似乎想給大家一個啟示，即不管科技如何進步，我們都要反覆詢問或提醒自己「我要怎樣的生活？」更猛的是，《黑鏡》為了讓觀眾體驗感越來越強烈，甚至推出互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》，讓觀眾透過一連串選項，自己決定劇情走勢，實在有夠突破！

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+ 10 + 9 + 8

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+ 4 + 3 + 2

＃政治類

《紙牌屋》《House of Cards》｜網路聲量：3,279筆

再來是百大口碑「歐美劇」網路聲量排行第七名的《紙牌屋》，其為Netflix招牌的原創美劇，與《權力遊戲》一樣闡述人性鬥爭，但兩者唯一不同的是，《紙牌屋》更專注於探討「現代美國政治」，描繪男女主角Frank與Claire，利用洞悉人性及黨團間的利益牽扯來崁制敵人，為總統寶座不擇手段，上演一場政治人物舞台上互相角力的華麗戲碼，因此才會以泛指外表璀璨堂皇，根基卻極為脆弱的「紙牌屋」來當作片名和意象。

神劇《紙牌屋》竟被《愛x死x機械人》揮底。（DailyView網路溫度計）

更可怕的是，透過該劇你能看到，追求權力的路上一切都是可被交易的，就連愛也是如此，好比人人稱羨的男女主角婚姻，兩人實際上是在選票和盟友的考量下才唇齒相依，所以夫妻間暗地競爭的畫面極為諷刺，但也相當貼近政治利益至上的現實。尤其Frank這句旁白「美國人不懂甚麽對他們最有利，但我清楚得很，他們甚至要有人幫忙編織夢想，打造他們最深的恐懼…」更讓不少網友直呼發毛，認為《紙牌屋》根本是美國政治的縮影，也是人類政治的預言和警告。

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+ 3 + 2

＃愛情類

《安眠書店》《You》｜網路聲量：3,764筆

最後是百大口碑「歐美劇」網路聲量排行第五名的《安眠書店》，劇裏描述一名帥氣的書店經理Joe，為博取女作家Beck的芳心不斷採取激烈手段，甚至利用跟蹤、分析社群網站等方法，盡可能掌握女方的一日行程。再加上Joe擅長在人性脆弱之際，製造雪中送炭的溫暖，佯裝與Beck相見恨晚的感覺，所以自然很快與Beck修成正果。只是交往後，Joe控制狂性格並未消失，仍以近乎病態的方式維護自我感情或鏟除敵人，各種極端手法叫看過的網友都髮指，痛批他根本是恐怖情人，並對於「愛」加以反思。

1月18號Netflix公開《安眠書店》首月觀看帳戶近4千萬。（DailyView網路溫度計）

只是，Joe雖然縝密心思令人毛骨悚然，但其內心也有溫暖一面，好比他會幫助被家暴的小孩，如同再正常不過的你我，心裏總是有一個天使與惡魔。所以《安眠書店》丟出許多問題值得我們思考，無論是社群假象、科技迷思，還是金錢與愛情價值觀，每一幕都可能發生於你我生活中。

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+ 5 + 4 + 3

《花邊教主》《Gossip Girl》｜網路聲量：540筆

看了那麼多百大口碑「歐美劇」網路聲量排行名列前茅的神劇，小編還想私心推薦第三十五名《花邊教主》，因為其劇情也把校園心機刻畫的讓人嫑嫑啊！《花邊教主》劇情主要圍繞一群來自上流社會，目前就讀貴族高中的青少年生活，講述他們彼此間的愛恨情仇，以及看似單純的校園，其實沒有永遠的朋友和敵人，因為想成為校園焦點，你就得做足表面、趨炎附勢、自私自利。

《花邊教主》位居第35位。（DailyView網路溫度計）

因此，《花邊教主》推出後被網友譽為青少年版《慾望城市》，因為其不僅將俊男美女完美結合，還把人類對八掛好奇的天性表現的唯妙唯俏，同時又揭露上流社會崩壞的男女關係，彷彿嗜血的金錢世界已經令他們道德淪喪了。

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+ 8 + 7 + 6

備註：百大口碑「歐美劇」排名觀測時間由2018年10月27日至2019年4月20日。

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