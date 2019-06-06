BoA伙拍Nucksal推出新歌《Feedback》　散發獨特夏日清涼氣息

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韓國女歌手BoA近日搞作多多，除了上個月來港出席品牌活動，以及與老友東方神起成員允浩參演綜藝節目《我獨自生活》外，6月4日更推出全新單曲《Feedback》，為炎炎夏日帶來清爽氣息。BoA又特意拍片，為香港Jumping BoA（BoA歌迷）介紹《Feedback》一曲。

BoA最近以夏日歌曲《Feedback》回歸歌壇。（BoA Facebook）

BoA上個月來港出席品牌活動。（資料圖片）

回顧BoA現身香港相片

BoA在片中表示：「我的新曲《Feedback》面世了，這是一首融合Funky結他和Synth Sound的Retro dance-pop，我不單參與作曲填詞，也和Rapper Nucksal合唱歌曲，希望這首歌在今個夏日能帶給大家清涼感覺，也請大家多多關注MV！」而BoA好友允浩亦於下周推出第一張個人迷你專輯《True Colours》，相信會展現與BoA不一樣的風格。

BoA為香港歌迷拍片宣傳新歌《Feedback》。（影片截圖）

BoA將與允浩一同出演《我獨自生活》。（《我獨自生活》截圖）

《我獨自生活》預告片逐格睇

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BoA《Feedback》宣傳影片

《Feedback》MV

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