李嘉被伍允龍踢下體面不改色　原來靠縮陽功護體：最近呢兩年練成

中華武功博大精深，一向都是打得之人的李嘉，經常在劇中展現真功夫，不止可以徒手劈開榴蓮，原來還會一項內家功夫「縮陽功」！李嘉在新劇《唐人街》中有一場被唐詩詠踢下體的戲份，不禁令同劇拍檔伍允龍（Philip）非常好奇，究竟會如何拍攝？兩人更在電視城即場示範，不過李嘉在Philip的連環攻擊下竟然面不改色，震驚全場！

李嘉接受伍允龍挑戰，被狂踢下體。（受訪者提供影片截圖）

一般情況下演員在拍攝打鬥戲前會做好準備，尤其是李嘉這次被攻擊的是重要部位，理應做足保護措施，但他就毫無保留，親身上陣，令同劇拍檔Philip大感驚奇。於是Philip向李嘉「下戰書」，邀請他示範內家功夫「縮陽功」。負責拍片的是黃建東，而同劇的王君馨、唐詩詠及劉穎鏇（Tiffany）等就做觀眾。片中Philip毫不留情地施展連環腿狂踢李嘉下體，下下有聲，腳腳到肉，在場的觀眾都睇到嘩嘩聲！當中Tiffany更目瞪口呆，嚇到O嘴！而Philip事後笑言踢完隻腳有點痛：「好似踢沙包咁。」

李嘉被踢咗咁多下都仲笑得出，反而Philip就話隻腳有點痛。（受訪者提供影片截圖）

點擊下圖逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

見到這段影片，相信觀眾都相當驚訝，不過李嘉在接受《香港01》訪問時表示自己無受傷：「事前都冇準備，好即興。我叫Philip放心踢，唔使留力。其實呢種用內勁護體嘅功夫，往往對方打得越大力，對方承受的返震力越大！」對於這項「縮陽功」，他就解釋是自然練成的：「呢種功夫我係最近呢兩年練成！但我接觸武術係由六歲開始，而修煉真正的內家實戰功夫係十年左右的事。佢係內家功夫練到一定程度之後，會自然而然的一種狀態，我哋稱為『馬陰藏相』。」

李嘉曾在Facebook分享一條被踢下體的影片，當時他一樣面不改色。（李嘉Facebook影片截圖）

其實李嘉曾在網上分享自己練功的影片，當時他任由人狂踢下體依然面不改色，令網民非常佩服，不過他就提醒大家切勿模仿：「如果單純為練呢種功夫，可能會出現走偏現象，影響身體！但我是全面性修煉內家功夫，沒有單一慾念去強求，順其自然而成就的功夫，所以沒有影響。而且練得其法，更可以強身，治療某些性功能障礙。之前有徒弟本身有性功能障礙，做過一啲外科手術都醫唔到！後來跟咗我練咗一年幾，竟然話好番！我當時都好替佢開心。」相當犀利！