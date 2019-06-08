傳姚子羚不滿龔嘉欣爆私隱當人情周圍講　多年閨蜜關係決裂

不時都會聽到有人話：「女人的友誼是很脆弱的」，女人之間的感情話變就變，明明是好姊妹，卻可以因一些小事而反目。今日就有報道指龔嘉欣 （Katy）與姚子羚（Elaine）這對曾經情同姊妹的好閨蜜，原來經已反面了。

Katy和Elaine曾是圈中公認的好姊妹，於2014年更在將軍澳的屋苑同居，翌年又再孖住搬到同區村屋繼續一齊住。不過隨住Elaine於2015年與富家闊少鄭子邦（的士邦）拍拖，兼搬到男友位於赤柱的紅山半島豪宅同居後，Elaine與Katy這對閨蜜的關係自始起了變化，從此姊妹情不再，最後更發展至反目。

有指自從Elaine同鄭子邦拍拖後，佢同Katy關係開始生變。（資料圖片）

報道指Elaine與Katy現在已經不相往來，即使平日在公司撞見都會互當透明。早前Elaine因前男友Raymond而捲入四角事件，Katy亦沒有去關心她。有傳兩人交惡的原因，是因為Elaine與的士邦拍拖後，當時仍是她好姊妹的Katy卻將Elaine的私生活當人情對外洩露，且不止一次，Elaine雖然也有懷疑過是Katy爆料，但並沒有當面揭穿，只是自己盡量少將感情事告知Katy。據悉，Katy有跟友人說過遭Elaine叮囑她不要對外亂說話，又試過跟記者表示，有次因自己透露了Elaine跟的士邦拍拖很甜蜜而後遭到Elaine責怪，之後Katy再被問及Elaine的感情事都不敢多講。

有指Katy將Elaine感情事當人情對外講。(ig@kungkaty)

有指自從Katy與Elaine沒有再一起住，兼且各自有各自的閏蜜圈子，分別是Elaine的「胡說八道會」以及Katy的「少婦聯盟」，兩人的聯絡已少之又少，之後更關係決裂。《香港01》訪問了Elaine和Katy，問到她們是否如傳聞所講經已姊妹情不再，Elaine說：「冇啲咁嘅事！我哋仲係好朋友，之前我首飾品牌推出，嘉欣都幫我戴去出活動支持！」而Katy亦表示：「冇啲咁嘅事，一路都係好好朋友，亦都好支持佢。」睇返Katy的IG，她確實於早前post了她出席活動時帶着Elaine自家品牌首飾的靚相，又特別開post大讚Elaine送給她的耳環，Elaine亦有留言表示：「Thx baby！」足證兩人姊妹情不變。

Katy戴住Elaine自家品牌嘅耳環。(ig@kungkaty圖片)

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