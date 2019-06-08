55歲翁靜晶嫁何東曾孫何彪　聖約翰座堂行禮曾俊華鄧達智到賀

現年55歲的翁靜晶上月底自爆與拍拖5年的何東爵士曾孫何彪在去年底以佛教儀式結婚，今日（8日）兩人在香港聖約翰座堂舉行婚禮。儀式在早上10點半進行，前財政司司長曾俊華、時裝設計師鄧達智、趙式慶、香港退伍軍人協會聯會成員、陳百強歌迷會成員等到場祝賀。

翁靜晶今日（8日）與何彪在香港行禮。（陳志嵐攝）

翁靜晶好友鄧達智到場祝賀。（陳志嵐攝）

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今日除了是一對新人的大喜日子之外，還是何彪爸爸何鴻章生日，所以這個日子別具意義。何彪率先在9點半到達教堂打點，而穿上白色露肩婚紗的翁靜晶，就乘白色七人車到場。一對新人在親友的見證下步入教堂，宣讀誓詞後，兩人交換戒指，何彪揭起翁靜晶的頭紗輕吻新娘，現場氣氛非常溫馨！之後一對新人在伴郎趙式慶及伴娘陪同下步出教堂，與眾親友在門外合照。翁靜晶將手中的花球抛向賓客後，上車離開，一對新人中午於深灣鄉村俱樂部宴請親友。

一對新人禮成後與親友合照。（陳志嵐攝）

翁靜晶將花球抛向賓客後，上車離開。（陳志嵐攝）

新郎何彪原名何猷彪，是香港顯赫貴族何東家族後人，父親何鴻章是何東爵士長孫，何彪是何鴻章與元配余安妮所生。在香港大學法學碩士畢業的何彪，年輕時曾到美國軍校接受海軍訓練，作風低調。

何彪是何東家族後人，作風低調。（陳志嵐攝）