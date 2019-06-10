【單車遊學團】麥明詩IG有暗喻？　「一班人齊心，乜嘢都有可能」

香港娛樂圈有一個現象，就是但凡任何與「政治」有關的議題，藝人們都會避之則吉，但衍生出來的，卻是被其它人（尤其網友）質疑，他們全部都只是為金錢而折腰兼封口，彷彿每個藝人有「政治取向」是理所當然，繼而引發一連串「躺著也中槍」的事件。昨晚（6月9日），由麥明詩主持的無綫節目《單車遊學團》正式啟播，麥明詩昨日亦於個人IG盡自己責任，分享了一張劇照並留言發表感受。字面上的意思與節目內容中她要挑戰踩單車的舉動實屬100%吻口，不過有部分網民則認為麥明詩的留言是話中有話、充滿弦外之音。

點擊下圖放大睇吓麥明詩寫咗啲咩：

#用雙腳堅持信念

到底麥明詩所指的「目標」、所謂的「荒謬」、那「遙遠嘅距離」以及「用雙腳」去堅持的「信念」到底代表什麼，就只有她自己心中才最清楚不過。但在節目拍攝中途，麥明詩作為一個之前並非經常踩單車的人，要挑戰由香港踩單車去柬埔寨絕對是非常艱鉅之事。雖然她在出發之前已經不斷練習，但在拍攝中途，攝製隊經過廣西期間，麥明就就曾經發生意外，在落斜時失重心撞向一車輛，左身落地擦傷並送院求助，一度令她只能跟車隨行。

回顧吓麥明詩單車之旅嘅精彩片段：