【如果這樣生活】曾與死神擦身而過 　余德丞：人生變幻莫測

節目中，余德丞提到自己由02年開始游水，除獲過獎牌之外，讀書時嘅獎學金亦都「歸功」於游水，足見運動對佢幾重要。（影片截圖）

余德丞（Dickson）去年踢波期間突然暈倒昏迷，幾乎面臨死亡的邊緣，喺昨晚一集《如果這樣生活》中，余德丞重提與死神擦身而過嘅經歷。「咩叫突然？今日你習慣嘅生活步伐，聽日要慢落嚟，一向做緊嘅事，聽日要停落嚟，呢一刻個心仲跳緊，下一刻你唔肯定。」余德丞指自己今年29歲，正值係事業嘅拼搏期，但經歷過死亡十分鐘後，令佢明年人生變幻莫測。

一諗到自己以後都唔可以再做運動，喊到收唔到聲。（影片截圖）

「當時我喺球場踢波，自己覺得身體唔妥，於是換人，我相信，我本身係想休息一下或者係閉目養神，飲水就無事，誰不知，呢一瞓就係瞓咗兩日，醒返先知原來咁嚴重。」他又表示當時好多人都以為他醒不過來，甚至醫生亦有叫屋企人要有心理準備，病後他才體會到身體健康的重要性。

入行前，曾經係香港游泳代表隊成員。(yuduck IG圖片)

節目中，余德丞與一班小朋友打捧球後，提到醫生曾對他表示有機會以後都唔可以做運動，呢個消息對於曾經係香港游泳代表隊嘅佢嚟講，絕對係一個噩耗。「當下聽完，我表面好似冇乜嘢咁，但心入面非常、非常難受，因為由細到大，由小學開始我已經好鍾意做運動，所以....」說時，余德丞不禁流下男兒淚，他續言：「我仲想可以喺球場上搏命，如果冇得踢波的話，人生好似冇咩意義咁......但諗返轉頭，如果可以執返條命，餘生要揀條命定運動？咁無辦法，你都要揀條命，因為要對自己同屋企人負責任，所以都一定要接受呢件事。」節目中，余德丞去到神社祈福同求籤，他抽到的籤大概是指不能放棄治療，余德丞自己睇完之後都話：「所以大家唔使擔心，我係唔會放棄治療，我係會好嘅。」