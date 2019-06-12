【網絡騙案】姜大衛撐孻仔卓文參加《全民造星》：叫佢唔好諗會贏

姜大衛 (John哥) 出席無綫新劇《網絡騙案》開鏡拜神儀式，John哥表示他在劇中的角色是一個半退休的中醫，擁有一個幸福家庭。問到他在真實生活中可有遇過網絡或是電話騙案，他說：「好多人都收過呢啲電話，啲陌生電話號碼同無來電顯示嘅電話打嚟，我直情唔會接聽，新聞都成日報道，所以大家真係要小心唔好中計。」他又謂自己也曾被人騙過，笑言：「畀我老婆呃咗我45年，我都呃咗佢45年，大家互呃。」說時流露出一臉幸福之情。

John哥笑言佢同老婆李琳琳互相呃咗對方45年。(葉志明攝)

提到John哥的孻仔，現年24歲的姜卓文參加了ViuTV今屆的《全民造星》比賽，對此John哥說：「我初初都唔知道，佢參加咗之後先話畀我哋知。我覺得幾好吖，係佢自己搵到嘅，大會又會訓練佢唱歌跳舞同演戲。我對佢有信心，希望佢可以入到50強，我同太太都有投票畀佢㗎，有畀心心。我同佢講千其唔好覺得自己會贏，就算輸咗都唔緊要，係人生經驗嚟，人生漫漫長路嘛。」至於可會推薦仔仔參與一些演藝的工作，又或是加入TVB？John哥表示：「呢行好怪，唔係話有人推薦就會有機會，係可遇不可求嘅，我都有啲朋友好熱心，知道卓文鍾意演戲都會打電話畀我話想搵佢演出。」

John哥表示對仔仔姜卓文有信心，佢同老婆都有投票畀仔仔。(nstagram@johnjrchiang 圖片)

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