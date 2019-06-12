【台灣安心事件】阿翔開記招回應　指不好意思：那條線沒拿捏好！

兩個月前香港爆出「安心事件」，轟動全球華人，而台灣近日亦爆出類似事件，雙人搞笑組合「浩角翔起」，當中的38歲「阿翔」陳秉立被揭與37歲藝人謝忻當街熱吻，愛家好男人形象瞬間破滅，在台灣引起轟動。而女方更是阿翔老婆龔淑卿（Grace）的閨蜜。今日（6月12日）阿翔在胡瓜師父的陪同下，會見台灣傳媒，回應激吻謝忻風波。

阿翔今日在胡瓜陪同下，會見傳媒交代事件。（影片截圖）

阿翔被問到與謝忻目前的關係，他多次強調二人還是好朋友，「友誼情感一直以來都滿滿，一直關係也蠻密切，彼此心情不好還是有給予擁抱鼓勵，沒有拿揑好這個分寸，真的很不好意思。」問及當日熱吻的事情，阿翔回應：「我當時拿個東西給她，她當時心情低落，我在車上，那……那條線沒有拿捏好。」師傅胡瓜認為，徒弟阿翔和謝忻經常合作主持，二人有革命情感，多少有感情依托，問題是阿翔有婚姻，他寄語阿翔「超過友誼的部份要結束」，要好好處理問題。

阿翔和謝忻，以及胡瓜，去年一同獲得綜藝主持人獎。（視覺中國）

阿翔和模特兒老婆生下2女1子，形象積極上進顧家，但近年和謝忻屢傳出有曖昧關係，但二人向外界宣稱只是「好兄弟」，拍檔浩子也曾出面替2人澄清，而阿翔老婆Grace為曾曬出與阿翔、謝忻三人合照，更留言「We are family、期待下一個十年仍與妳(謝忻)相伴」為丈夫好友力撇外遇謠言。如今二人被拍到當街熱吻，大家都心疼Grace。

阿翔太太Grace（左）視謝忻為家人，早前在社交網站曬合照，為丈夫好友力撇外遇謠言。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

模特兒出身的Grace外形亮眼。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）