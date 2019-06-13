59歲陳嘉上迎娶29歲內地女星夏沫僑　讚未婚妻善解人意懂包容

現年59歲，曾奪得金像獎最佳導演的香港導演陳嘉上，去年被發現與現年29歲的內地女星夏沫僑 (Jelly) 相戀，陳嘉上受訪時亦大方承認戀情，並透露和女友已拍拖了一段日子，他很感恩且珍惜這段感情。雖然兩人年齡相差三十歲，但並無阻他們的愛，日前，兩人更在香港正式入紙排期註冊結婚，夏沫僑原名張莉，擬結婚通知書上顯示他們報了同一住址，證明婚前已是同居的關係。

陳嘉上透露同Jelly已經拍咗幾年拖。(視覺中國)

陳嘉上表示其實他和Jelly已經拍了幾年拖，覺得也是時候結婚了，接受傳媒訪問時，笑言自己的電影工作忙到連求婚和求婚戒指都沒有準備，也不會舉行婚禮和婚宴，總之一切從簡。而選擇在香港註冊結婚是因為他生於香港。他又大讚未婚妻善解人意，很了解也十分之包容他，即使他忙於工作無暇陪伴，Jelly亦從不會抱怨。他還默認今次是雙喜臨門，真係恭喜晒。

Jelly今年29歲，同未來老公陳嘉上年紀相差30年。(夏沫僑微博圖片)

陳嘉上曾與前港姐陳慧儀於1994年結婚，婚後育有兩名子女，可是婚姻只維持了3年，兩人於1997年離婚。他的未婚妻Jelly於四川出生，畢業於河北傳媒大學，對演戲有濃厚的興趣。她於2011年有份參演由陳嘉上執導的電影《畫壁》，兩人因而結緣，之後亦有演出《四大名捕》電影系列。Jelly亦有拍大陸劇，包括由導演高林豹的電視劇《真愛謊言》、《大秦帝國》、《我家有個趙大咪》，馬偉豪的作品《蝴蝶公墓》等，她於2016年還到了日本拍攝電影《從地獄歸來》並擔任女主角。

Jelly外表清純。(夏沫僑微博圖片)

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