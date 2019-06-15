【父親節】英國350萬人搵Sugar Daddy？　有男學生為錢甘獻身

在英國，Sugar Dating是一種非常賺錢的約會方式，富豪男女向一些人「提供」金錢援助，以達成雙方認同的「協議」。近日，英國BBC紀實節目《Secrets of Sugar Baby Dating》訪問了幾位「Sugar Baby」，18歲的Valentina向觀眾展示了她的生活。

Valentina是時尚專業的學生，目前總共有7位Sugar Daddy，她的目標是找到合適的Sugar Daddy幫助她創立個人品牌，他們每人每月都會給她零用錢，這在Sugar Dating中被稱作「協議」。7位男性中，大多都超過40歲，是Valentina年紀的兩倍之多，但她並不介懷：「我永遠不能與同齡男仔平心平氣，他們寧願坐在家中看足球比賽。」

Valentina最喜歡的Sugar Daddy 47歲，她希望在對方退休後可以嫁給他。（BBC截圖）

事實上，男人們喜歡的是Valentina的年輕，而她對這一點也直認不諱：「他們不想聽女人們抱怨生活中的壓力，他們想遇到一個女孩，為他們生活注入青春活力。」Valentina表示，一個Sugar Baby平均每月可以從一個男人那裡得到3000英鎊（約3萬港元）。除了冷冰冰的現金，Sugar Baby還經常受到奢侈的禮物，Valentina就收到過很多服裝，當她看見想要的東西時，會用動作示意對方，譬如搭膊頭、眼神交流等，向「Daddy」調情，所以他們會將購物與性聯繫起來。

雖然Valentina沒有透露她從從約會中賺了多少錢，但她告訴大家這種「協議」的確有很多利益可圖。（BBC截圖）

作為交換，Valentina會打扮得漂漂亮亮同Sugar Daddy外出，她坦承同這些男人有性關係，「當然，我想同他們上床，撕掉他們的衣服，就像任何正常的關係一樣。」對於Valentina來說，這並不關乎男人們給她的錢，關鍵是她如何使用這些錢去令自己經濟獨立。

有大學生認為Sugar Dating的網站與其他約會APP，好似Tinder等並無分別。圖為大學生Yasmine。（BBC截圖）

然而，Sugar Baby並非女生們的專利，不少男生也參與其中。因無錢交租、吃飯的22歲大學生Luke也接受了Sugar Daddy的幫助，那是位年紀很大的男人，經過幾次「約會」之後，Luke答應性交易，他說：「我覺得很噁心，真的，但我需要錢，所以只能堅持。」

Luke向記者Tiffany吐露心聲。（BBC截圖）

Luke現在有一位50多歲的Sugar Daddy，每周見一次，「我現在的協議是，他負責晚餐錢，但如果我同他性交，他會給我6、70英鎊一個鐘。我幾乎是在和一個比我老的人拍拖，有時令我覺得很不舒服，甚至羞愧，完全不見得有享受的地方。這是假裝正常的關係，或許我只是在他們面前做戲，並非真實地去感受。」

儘管對自己的行為感到羞愧，但為了金錢，Luke選擇繼續。（BBC截圖）

據悉，英國有350萬人在使用Sugar Dating網站，Seeking Arrangement自稱是全球最大的Sugar Baby網站，還專門為Sugar Baby設立了一所「大學」，主要面向學生，他們每月可以得到零用錢、禮物以及「職業和社交機會」，讓他們去尋找開放、有力的關係，同時還能獲得支付學費以及其他福利的幫助，甚至呼籲學生們加入：「今天就加入吧，去體驗一段更好的大學生活。」Tiffany指她訪問過的網站都明確表示，Sugar Dating是平等的利益關係，而不是為了金錢進行性交易。

記者Tiffany Sweeney。（BBC截圖）