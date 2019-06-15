【逃犯條例】被退選港男梁裕恆暗指嘲笑示威者　楊明：我冇喎！

《逃犯條例》修訂不但引來社會各界激烈討論，亦引致持反對意見者發起一系列遊行、集會和示威，當中以6月12日情況最為激烈，警方向示威者發射150枚催淚彈，又有報道指示威者在街頭挖磚。雖然不少藝人敢於公開發聲表態，但都有不少人選擇在群組裏面私底下評論事件，今日（15/6）前港男梁裕恆（Flow）便在Facebook中貼出多張疑似無綫（TVB）劇集《機場特警》台前幕後Whatsapp群組對話截圖，其中顯示名稱為「M.Y」的用戶，看到「谷友」貼出一條名為「【有片】本網記者拍下示威者挖磚頭 遭四五人圍攻搶手機刪片」的新聞後，便留言：「佢老X成班癲X咗」；而另一張截圖又顯示了數名用戶離開群組。

點擊下圖觀看相關截圖：

分享截圖的梁裕恆亦有在Facebook說明事件，指「M.Y」十分過份：「想不到還有人可以用那麼輕挑的態度去對待此事，退Group那幾位是三色台（TVB）的工作人員，無論在公司內或社會上絕對是弱勢被欺壓的一群，在物價非常昂貴嘅香港可說是過得非常艱苦，因為政府對弱勢一步一步的壓迫而感到憤怒我非常理解！想不到他們的憤怒會換來大明星的嘲笑！」

講到事情來龍去脈，梁裕恆接受《香港01》訪問時說：「前日有人Send咗呢條新聞出嚟，佢就話示威者癲咗；尋日再有人Send警察前線感言出嚟，然後就有啲人退Group，佢就『哈哈，走兩件』。」至於「M.Y」是何許人？他說：「你實估到係邊個！其實立場唔同冇問題，但太過輕挑、太唔尊重人就唔得，好多工作人員睇到都唔敢出聲。」問退出群組的是否都是幕後員工？「有個係幕前，我都好想表揚佢，佢好有Guts！」梁裕恆之後更透露「退Group」藝人是綠葉王何啟南。

梁裕恆繼「安心事件」後再次在網上爆內幕。（Facebook/@flow.leung.5）

記者翻查資料，發現有拍《機場特警》同時名字縮寫「M.Y」的只有楊明（Matt Yeung）一人。楊明接受《香港01》訪問時便否認曾在群組中談論《逃犯條例》修訂以及示威者行為：「冇喎，呢幾日我都好忙，事件發生到而家我都忙緊拍《網絡騙案》。（點樣警察同示威者嘅衝突？）冇特別，最緊要係安全為上，要注意人身安全。」談到現時修訂已經暫緩，他說：「係咩？都OK嘅，而家社會都有好多聲音，等政府、大家聽下啲聲音都好。」

至於「退Group」的何啟南接受《香港01》訪問時便指自己退出群組並非因為有人嘲笑示威者：「純粹係呢兩日個Group好多人分享、談論相關新聞，我唔係太想接收咁多。（自己點睇呢幾日發生嘅嘢？）作為藝人唔講咁多喇。」