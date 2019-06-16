FB公開認愛唐詩詠？　葉朗程：今日不談兒女私情，只求一仗功成！

即時娛樂
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有「IFC 張智霖」之稱的private banker葉朗程在網上分享的文章一向受到網友高度關注，早前分享了一個與女子到6星級酒店房私會的故事，當中二人的關係非常曖昧，他更post出了那名屬於「金牛座」女士的背影相片。當時網友發現唐詩詠在5月3日生日正日，IG上傳了一張蛋糕許願相，而這張相嘅背景、衣著打扮、髮型、傢俬，跟葉生喺上載的「金牛座女子」背影相幾乎一模一樣，網友幾乎一致讚成兩張相中的女子是同一個人。

早前葉朗程在facebook post出這張照片加一篇文。（Facebook@葉朗程）

當然兩人都否認此事喇！不過，在今日較早時份，葉朗程在其facebook上再次出post，更是直接post出唐詩詠facebook的截圖，詩詠facebook的內容只是一張白蠟燭的照片，似乎另有深意，而葉朗程則表示「教我如何不愛她。」

葉朗程於facebook上表達愛意。（Facebook@葉朗程）

他這個舉動是否承認與唐詩詠有戀情？未必，大多是對詩詠對「有深意」圖片表達致敬之意，而有網民留言問他：「認喇？」他則回答：「今日不談兒女私情，只求一仗功成。」

呢張就係唐詩詠生日張相。（facebook@ 唐詩詠）

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