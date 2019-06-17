【逃犯條例】Do姐電台節目爆喊為學生心痛：香港係我哋嘅屋企嚟

修訂《逃犯條例》草案，引發空前絕後的示威及衝突，昨日（16日）民陣更宣佈更有超過200萬人參與遊行，而警方則指不足30萬，要求政府「撤回」修訂。繼903電台DJ麻利早前於主持節目《口水多過浪花》時讀出一篇《作為70後，我深切向青年道歉》的文章時，幾度感觸落淚，感動了不少節目聽眾。而鄭裕玲（Do姐）剛拍攝完TVB節目《Do姐晚間看地球》外景，回歸電台節目《口水多過浪花》時，一開咪已經語帶哽咽，令人心痛！

「喺過去兩個禮拜，我去咗第二度，係為咗拍我一個節目，但係呢喺當時，我哋收到好多關於香港嘅消息，睇到好多好心痛嘅場面，尤其是我哋香港嘅學生同埋年輕人。」Do姐接着說道：「呢兩個禮拜其實我哋去咗好多地方，要坐好多車、好多飛機。但係最後嘅一程，就係我哋最盼望嘅一程，因為嗰程係飛返香港，香港係我哋嘅屋企嚟。發生咗好多事，屋企係最緊要... ...I'm sorry，可能我老咗，好情緒化。」

Do姐早前離港拍攝外景！（IG圖片/do_do_cheng ）

今日重返電台主持節目！

收拾少少情緒後，Do姐再講道：「我哋要珍惜呢個屋企，同埋尤其是我哋嘅年輕人，同埋學生。我好希望香港可以好快回復返平靜，我哋和平相處嘅狀態。中間我有同迪偉（余迪偉）傾過偈，我同佢講，其實我覺得呢，我係一個娛樂人，喺一個咁崩緊嘅狀況之下，我覺得我應該做返我嘅責任。」節目一出，不少網民都表示多謝Do姐，更指她相當有良心！

不少網民大讚Do姐有良心！（IG圖片/do_do_cheng ）