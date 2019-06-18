【早霸王】小儀友人遇主動女　首見面即進擊：成年事好有幻想空間

第一次見面就含手指，小儀嘅男性友人算唔算好豔福。（影片截圖）

每逄星期五先會喺《早霸王》出現嘅「 你知道唔知道有人掛住你 」，不時都會有聽眾分享自己嘅網上情緣，而每次聽到有網戀時，森美都十分好奇到底點先可以發生到。而喺日前一集《早霸王》，小儀就分享咗佢男性友人嘅網上交友經過……過程十分爆笑。

這些機會，森美只係得個聽字。（影片截圖）

小儀表示男性朋友喺網上識咗一位女仕，經過多次傾談之後，發現大家都算投契，於是就相約見面。「食飯期間個女人都有意無意flirt我朋友，食食下，朋友見佢個嘴沾到醬汁，於是就好gentleman咁伸手幫佢抹……」一聽到伸手，森美同Marco都好大反應，直指小儀嘅男性友人做多咗。之不過，原來好戲在後頭，因為當呢位男士嘅手碰到女士嘅嘴角時，「個女仔突然擘大口含佢手指，之後仲啜咗幾下！」第一次見面就進擊到含手指，成件事真係好幻想空間！之不過，小儀就話佢朋友經此一含後，唔敢再搵呢位女士。而對於網戀存有好多幻想嘅森美，就直指小儀朋友唔道德，仲話：「伸手擺明就係主動，人哋配合你，你朋友仲轉頭去唱人哋。」又笑問其實係未個男仔隻手指都有醬汁，所以女士先會出口相助，最後仲大讚呢位女士：「熱情如火， 世間難求」似乎森美都好想試一試喎。