【Me Too】張慧儀拍ViuTV新劇入行以來最激　與梁漢文有纏綿遊戲

張慧儀昨日（18/6）到黃竹坑出席ViuTV新劇《Me Too》宣傳活動。張慧儀接受《香港01》訪問時便向記者介紹其角色：「我會飾演一位單身而又好強勢嘅事業型嘅女人，因為單身嘅關係，經常身邊會有一大班年青嘅異性好朋友，同時亦會同梁漢文有段『纏綿遊戲』故事，我唔知導演到時點拍，相信可激可唔激嘅，不過呢套劇係我從演電視劇咁耐，意識上最大膽嘅角色，從未試過。」

張慧儀在《Me Too》中飾演一位事業型女強人，還會與梁漢文有情慾戲。（葉志明攝）

拍ViuTV新劇有時間陪兒子：每星期都有得休息！

問會否因拍劇而沒有時間陪兒子Hanson？ 張慧儀答謂：「咁又唔會，因為工作總需要嘅，而家仔仔都大個，其實我係工作之餘，我所有時間都畀晒佢，咁呢部戲我拍得好開心，我哋每個星期都有得休息。」

另外，談到她早年為Hanson在內地搵學校時，遇到校長指Hanson心臟有事而拒絕接收，她坦言當時非常難過、痛心：「當時嗰一刻我聽到佢哋咁講，我成個人企咗起身，隻手撳住張枱，主任同校長佢兩個都覺得好突然並後退，當時我都唔知點解會有咁嘅衝動，可能係做媽媽嘅本能，事後我由辦公室行出嚟嘅時候我係流眼淚，我覺得聽到佢哋咁講我個仔我好痛心。」