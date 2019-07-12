【白色強人】護士Jackie無綫捱足6年　 趙璧渝 ：戶口一百蚊都冇

《白色強人》除了馬國明、李佳芯、唐詩穎一眾主角吸引外，劇中不少新人亦有發揮空間，經常在唐詩詠旁邊的急症室女醫生Jackie（趙璧渝 飾），有不少網民大讚她演得夠專業，備受網民喜愛。

趙璧渝在《白色強人》戲分不少，對入行9年的她，很大鼓舞。（白色強人截圖）

趙璧渝（Osanna）接受《香港01》訪問時說：「好感激監製Marco（羅永賢）俾呢個機會我，亦係我首次演醫生呢個角色，當我收到劇本時相當之興奮，因為可以同唐詩詠、蔣老師（蔣志光）佢哋成班咁有份量嘅演員合作相當榮幸，可以借機跟佢哋學習演戲，咁所以我演繹醫生呢個角色時，事前我都有參考一啲韓日劇，研究其他演員在演繹醫生時個神髓及讀白語氣，有時候，自己埋位講對白時難免會比較緊張，唔夠流暢，詩詠同蔣老師都會好用心去教我，經常鼓勵我，讓我減少壓力，咁所以同成個劇組合作得真係好開心。」

趙璧渝為《白色強人》宣傳活動擔任司儀。（葉志明攝）

參與舞台劇工作 首嚐踏台板滋味



Osanna自小在小康單親家庭成長，母親在醫院當精神科護士，上有姐姐，下有妹妹，在她12歲那年，爸爸離開了這個家庭，媽媽自此身兼父職，供書教學養育她們三姐妹長大成人。爸爸的遠離，深深震撼Osanna弱小心靈，明白要學懂堅強，在學期間，為減輕家庭負擔，已經踏出半步投身社會工作做兼職。在20歲那年修讀社工副學士學位期間，因機緣巧合參與舞台工作後，便深深被踏台板的滋味所吸引著，結下不解緣，隨後毅然放棄學業，便膽粗粗參加第26期無綫電視藝員訓練班成為無綫藝員。

感激母親容許自己多年任性追演藝夢



不經不覺，度過了6個寒暑，曾參演超過50部電視劇集作品，例如有《城寨英雄》、《愛·回家》及《律政強人》等劇集，雖然角色多是跑龍套，有時候甚至連一句對白都沒有，但對於她來說就是一種磨練，明白追尋演藝夢道路上荊棘滿途：「曾經有段日子過得好唔開心，工作量唔多，演藝事業停滯不前，擔心自己將來，又見到身邊嘅朋友結婚又生仔又置業，再睇返自己宜家都成30歲人，都仲未做到，曾經試過戶口唔夠一百蚊，真係有一刻會懷疑自己，但我會同自己講一定要堅持，因為我好鍾意做演員。」