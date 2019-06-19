【Me Too】樓南光新劇又演鹹豬手老闆：啲人成日話我好正有女摸！

樓南光今日（18/6）現身黃竹坑為新劇《Me too》宣傳造勢。他在劇中飾演一名手多多大老闆，攞正牌任摸同劇女演員，可謂過足手癮：「啲人成日話我好正有女摸，邊到係呀，其實我嘅角色係反映咗辦公室入面啲老闆詐詐諦抽水借機摸手仔，然後想有進一步發展，其實係講現實世界個種情況，覺得好貼地。」

樓南光今日為新劇《MeToo》宣傳造勢。（葉志明攝）

N年前娛樂圈驚現有男藝員借機向女星掃背摸股抽水事件，當年樓南光被誤會為該名鹹豬手男藝人，事後查出原來另有其人，還他一個清白：「如果劇組傳出有鹹豬手，通常大家都會第一個諗我，因為我個樣似又同過葉子媚合作過。喺好耐以前嘅戲都係演呢啲角色，但如果當時要我同吳君如拍嘅話，如果佢肯，我都梗係唔制啦，哈哈！不過演得多個呢啲角色，變咗好多人都誤會係我囉，不過後尾查出唔係我，原來另有其人，話一個道貌岸然嘅先生，原來係呢個人鹹豬手某個女星，其實當年個位男主角我知邊個，佢仲係呢個圈，而女主角我都知邊個，呢位女主角仲要係喺呢組戲添。」

樓南光在劇中飾演手多多老闆，攞正牌抽水，過足手癮。（葉志明攝）