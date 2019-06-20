袁偉豪為拍攝搵命博　兩大原因必睇《打工捱世界III》

在周四（20日），無綫就舉行了「TVB Amazing Summer」的記者會，宣傳多個將會在暑假播放的節目。除了劇集外，也將會推多個綜藝節目，包括︰《懿想得到》﹑《我的寵物》﹑《荷蘭好玩》﹑《打工捱世界III》和《12個夏天》等，當中由袁偉豪（Benjamin）和楊明主持的《打工捱世界III》的內容頗為吸引！上兩輯的《打工捱世界》，Benjamin和楊明就遠卦印度﹑非洲和意大利拍攝，新一輯就去了南美拍。

TVB宣傳一系列的節目。（梁碧玲攝）

為了今次的節目，他們都落力去拍攝，看來會非常精彩。記者會上，Benjamin分享節目的點滴，指他們會到礦洞拍攝，大爆好辛苦。他接受《香港01》記者訪問時講︰「有一日要喺哥倫比亞首都波哥大要坐5個小時嘅車程入去礦洞區拍攝採礦，搭完車已經散晒。入去直線行入去181米嘅礦洞，喺個山洞度拍攝點樣探寶石，亦都有相當嘅危險性，因為好靜同埋密封，又有隨時倒塌嘅危機，一拍完又要搭返車趕返出去，日落嘅時候又要行啲山路，都驚山區嗰邊，好多人有槍啊，過程裏面都keep住暈車浪，警察叔叔一截停我哋架車搜車，我即刻落車嘔。」看來為了拍攝，真的「搵命搏」。

Benjamin和楊明繼續拍第三輯。（Instagram@benontheroad）

另一個吸引之處是哥倫比亞的「美女如雲」？因為哥倫比亞其中一個有名的地方是盛產選美皇后。而兩位主持人就客串幫手Casting，連Ben都坦言當地的女士好熱情，好吸引人，他說︰「其實都有啲唔慣，因為佢哋嘅女子嘅身形都比較豐滿啲，又比較結實啲，但係去到旅程嘅最後，我哋都去到好習慣見到佢哋嗰種身材。反而一返到嚟香港，就覺得點解啲女仔咁瘦？」節目探討南美的不同方面，相信應該非常有趣。

Benjamin透過上一輯節目認識到現在的女友張寶兒，她直言節目是「改變了他的人生」。（梁碧玲攝）

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