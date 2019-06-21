【開心速遞】明抽安心偷食水 　細龍生：我係臭咗嘅男人！

為偷食而舉行記者會道歉嘅細龍生，特意化老妝，記者會上，仲要話自己係「臭咗嘅男人」。（影片截圖）

大台劇集《愛·回家之開心速遞》向來都貼地又寫實，昨晚一集圍繞住出軌呢個話題，而案發地點仲要係喺車廂，相信唔少觀眾睇完之後都有一陣嘅熟悉感覺……

車廂中熱吻，對白中仲要出現「過海」，都抽得好盡。（影片截圖）

昨晚一集講述鄭世豪飾演嘅細龍生（Max)，飲醉酒之後被獲人妻明星主動送返屋企，，細龍生在車廂中被人妻明星頻頻獻吻，二人親暱過程被司機拍下，並以「價高者得」方式拎去拍賣。為保聲譽，大龍生安排「龔燁」張景淳同「熊若水」呂慧儀去競投。

「MAX又受咗酒精影響，作為一個正常男人，當刻失手，係人之常情」（影片截圖）

競投失敗後，龔燁同熊若水為此而發生爭執，熊若水一句「而家係Max有老婆仲出去滾，佢根本就係抵死。」引嚟龔燁反駁，並直言「Max係畀人勾引，唔係出去滾。」身為女人嘅熊若水即時嬲到爆，仲話：「有咩分別？咪又係不忠！ 而家係咁易比人攬同鍚就可以出軌，咁結婚嚟做咩嘢？ 人係無自制能力架咩?人係有自制能力！」龔燁不但唔同意，仲聲大大為男人護航：「人係有自制能力 ，但你都要衡量吓，嗰個女仔年輕又靚女，性感又咁進取，Max作為一個正常男人，當刻失手，係人之常情。」

「人之常情？咁即係換轉車裡入面嗰個係你，你都會人之常情咁控制唔到自己。」（影片截圖）

對於人之常情呢四粒字，熊若水完全不能同意，並開始質疑龔燁是否都會因「人之常情」而偷食，最後二人不歡而散。講偷食，其實今年被爆出離婚嘅呂慧儀，其前夫黃文廸（Dickson）之前都試過被人影到喺巴士上，偷啜短髮女子，疑似偷食。估唔到《開》編劇竟然會安排呂慧儀痛斥偷食，好似有少少過分喎。