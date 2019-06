【多圖】吳婉芳兩位公子都係超筍盤　二仔玩健身贏冠軍大仔似韓星

1986年度港姐亞軍,現年51歲的吳婉芳 (May) 無論樣貌和身材至今都依然keep得好好,歲月似乎沒有在她身上留下什麼痕跡,是圈中出名的凍齡美女。她的強大優良基因亦遺傳了給她的三名子女。雖然May一家的作風向來十分低調,鮮有現身公開場合,但她和子女每次公開露面都會輕易成為焦點,而她的大仔和二仔更是城中的超級筍盤。甚至有網民留言表示好想嫁給他們。

現年51歲嘅吳婉芳靚足咁多年。(資料圖片)

吳婉芳的大仔,現年24歲的胡智略 (Caspar) 今年3月就於馬場代替她拉頭馬,非常搶鏡。Casper畢業於華仁書院與哈羅公學,並以一級榮譽的優良成績畢業於倫敦大學經濟系,且還繼續修讀碩士學位,近期已返港工作,於中環上班。高大靚仔的Casper有一把長頭髮,瀟灑有型,帶有幾分韓星的感覺,他偏好西裝look的優雅打扮,流露出英倫紳士的氣息。最近有傳Casper與霍英東孫女、現年26歲的霍詠盈 (Caroline) 譜出了一段姊弟戀。Caroline亦有於她的ig post她和Casper的甜蜜合照。

Casper被傳與Caroline譜出姊弟戀。(ig@carolinewy圖片)

至於May的二仔,現年23歲的胡智同 (Lynus) 跟哥哥Casper一樣畢業於華仁書院與哈羅公學,其後於英國牛津大學畢業。Lynus不單止讀書叻,連運動都一樣咁勁,真係文武雙全。向來熱愛玩健身的Lynus,曾經參加英國一非常著名的健美先生比賽,且成功在60名大隻仔中,勝出「Mens Physique Tall」組別冠軍。Lynus近日又再於英國參加健美比賽,而一家人都到場為他打氣。Lynus於ig post了全家福,並留言表示:「Couldn't have done this without you guys!」相中的May置身三名子女中間,看來就像是四姊弟妹一樣。

吳婉芳與3名仔女十足四姊弟妹咁樣。(ig@lynuswoo_fitness圖片)

