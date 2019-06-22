42歲BL漫畫家粉絲活動令人眼界大開　內容極踩界點止擁抱咁簡單

日本近日出現一個令大批年輕女性趨之若鶩的神秘男子，而這班女性更為了與他有近距離接觸而大排長龍，極似當紅偶像團體演唱會現場。這位打扮成「公關」的男士不但在新宿街頭與年輕女性擁抱，更對她們展開甜言蜜語攻擊，於耳邊低聲提出親吻後頸的要求：「現在你是老子的女人了，我不會放開你的！」而女性粉絲竟然十分受落更尖叫不斷，到底這位42歲的中年男子有什麼魅力？日本TBS電視台綜藝節目《有吉ジャポン》最近就追訪了這個男子，一探究竟。

不少粉絲為參加Pikupikun的抱抱會活動大排長龍。（《有吉ジャポン》節目截圖）

根據《有吉ジャポン》節目內容，這個很受歡迎的男字名叫Pikupikun，是一位BL（男性之間的戀愛）漫畫家，專畫以女性為受眾的成人漫畫，而漫畫至今已經出版到第八冊。在影片中大排長龍的是Pikupikun的抱抱會活動，為了享受一人20秒的免費抱抱，現場有高達八十位「腐女」排隊參加。Pikupikun六年前已經開始舉行類似活動，為了增加各地粉絲，他跑遍全國搞抱抱會，北至北海道，南至沖繩都有他的腳毛。有參加者體驗完後聲音震抖着、仍羞澀地表示：「這是第一次，心卜卜跳不停，全身也震不停。」亦有參加者大膽發言：「要死了！需要換內褲了！」

這個抱抱會有一個不成文的規則，就是參加者在排隊時都會自覺地各自望向不同方向，而不把目光投放在Pikupikun與粉絲擁抱上，這個行為並不是出於個人的妒忌之心，相反地是她們是懷着好意，希望與Pikupikun擁抱的人有屬於兩個人的時光，投入在抱抱中的二人世界，不需要在意其他女性的目光。

+ 12 + 11 + 10

最令世人驚訝的粉絲活動，也是粉絲們最喜愛的活動，便是租屋與十位粉絲進行三日兩夜的宿營，這個活動每月舉行一次，每位參加者需付64,000円（港元$4,669）參加費，雖然費用高昂，但卻沒有令一眾粉絲卻步，這活動更每次都受歡迎得要透過抽籤選出「幸運兒」。

點擊圖輯看令人大開眼界的粉絲活動！！！

+ 17 + 16 + 15

活動內容包括Pikupikun為粉絲畫高潮樣肖像畫，而另一項活動更令人大開眼界，活動期間晚上會舉行相撲比賽，贏了的人可以和Pikupikun一起入浴，而粉絲們都全力以赴戰鬥。因為活動有收費，所以在入浴時，兩人都需要穿上全包緊身衣，赤裸的話是犯法的。一山還有一山高，宿營深夜時更設有Pikupikun陪寢服務，每人可與Pikupikun睡40分鐘，並一直持續替換到朝早，期間Pikupikun會盡力討粉絲歡心，向她們告白：「最喜歡你了！」令粉絲們真真正正墜入愛河。

Pikupikun被視為人生勝利組，但唯一煩惱是現年42歲的他還沒有老婆，更有主持人笑說從Pikupikun處獲得了勇氣。