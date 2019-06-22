COCO李玟昨（21日）在台北小巨蛋開唱，唱到新歌「YOU & I」時，她感性對歌迷說：「如果有一天我不能唱了，你們還會繼續愛我嗎？」不少粉絲跟著她落淚。慶功宴問到此事，她突又情緒潰堤落淚，直說：「我不知道能維持我的喉嚨多久！」

COCO還說：｢我為了怕在台上哭，在台上請工作人員有放一些狗狗的照片，防止我哭，因為看到狗狗的照片會很開心！」（VCG）

COCO表示：「我是一個不愛哭的人，現在就是容易會看到一些畫面很感動，可能是年紀越增長變得易感吧！所有一切我會變得很珍惜，做一個歌手到今天還能繼續唱歌給大家聽，是很難得的機會，我感到我自己是很幸運的！我不知道我能維持我的喉嚨多久，但我想繼續唱下去！」COCO還說：｢我為了怕在台上哭，在台上請工作人員有放一些狗狗的照片，防止我哭，因為看到狗狗的照片會很開心！」

她也透露一出生就盆骨錯位，兩歲時去開刀沒有好轉，反而被醫生診斷出不能跳舞，但COCO就是愛跳舞、愛唱歌給大家聽，所以她忍住每一個疼動，敬業的完成演出。慶功宴時訪問到身體問題，COCO首次撩起衣服，讓記者們看到她在腰間和盆骨接縫處，有一個將近3-5公分的疤痕，這是她在2歲時開刀留下的；原來COCO出生時是從左腳被拉離母親肚子，導致脫臼，兩歲開刀後失敗，狀況沒有好轉。

之後她出道當藝人，其實每一次排練、跳舞，甚至是穿高跟鞋都會痛，長年累月的傷害累積下來，就連她剛表演完，連坐在椅子上都覺得「骨頭磨骨頭 」，隱隱作痛。不過不認命的COCO想要「自己決定自己的命運」，她表示：「醫生本來是說我不能跳舞的，但我真的愛跳舞！沒有人可以告訴妳我可以做甚麼、不能做甚麼，這是我自己決定我的命運，而且歌迷給了我很多力量，我撐得住，人生沒有什麼難題，就看你怎麼去面對！」

點擊即睇Coco演唱會現場靚相

+ 13 + 12 + 11

問她給自己打幾分，她笑說：「就自己賣力程度分面，如果滿分是100分我給我自己120分！因為我是真的很賣力，我在台上給大家我的everything，是毫無保留的！至於表現打幾分，因為我在台上很投入，我不知道整體狀況，可能要看回放我才知道那裡做得好、哪裡做不好，也才能給自己分數！」話鋒一轉提到當年在奧斯卡的演出，COCO表示：「我一直不敢去看當年演出的錄影片段，因為我希望把我的記憶停留在舞台上的感覺，我很怕我看了影片會一直挑剔哪裡做不好！我對自己要求很高，要求高才能做更好的作品。！」

下半年要帶著這個巡演到內地各城市及新馬地區的COCO，面對台灣歌迷一直許願希望能到加場到高雄開唱，她表示：「我真的有想過！因為我跟大家說，怎麼可以唱一場！我會努力一直push團隊，希望之後有機會可以在高雄唱！」

▼▼▼按圖看更多COCO李玟美照▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

長榮罷工波及藝人 裴珍映班機慘遭取消​

泰國小鮮肉續情緣 空白紙條告白有夠萌​

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】