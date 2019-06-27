個個開演唱會都減肥　菊梓喬竟然反其道要增磅？

菊梓喬(Hana)出道3年極速竄紅，備受星夢娛樂熱捧，即將於8月於九展舉行首個個人演唱會。日前她作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談將舉行首個個人演唱會感受。

菊梓喬即將舉行首個個人演唱會。（陳順禎攝）

個個歌手開演唱會都會瘋狂減肥，反而 Hana 卻反其道而行，竟然話要增肥：「我想變大啲，由加細碼變做細碼或者中碼，依家努力健身，自己用咗兩三個月時間已經重咗5 KG。」因為開演唱會需要很多精神魄力，本來只有40 公斤左右的Hana 擔心自己體力不繼，怕「唱唱吓暈咗」，所以要增肥一點。

Hana 作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪。

Hana今年初首奪最受歡迎女歌星，她對出道至今的成績表示滿意和感恩，「我覺得自己好有福氣，好開心能夠做到歌手，而且唱歌能成為自己嘅事業。初初的確有壓力，外界反應好大，聲音有兩極，係呢件事上自己學到要進步，我好開心係呢個圈裡面會令自己喺短暫時間內成長，我嘅減壓方法係，我當自己冇攞過嘅心態，同大家分享完喜悅之後，就化成動力，重新出發再繼續努力。」Hana亦強調獎項不是一個人的事，而是整個團隊的功勞。

Hana 年初首奪最受歡迎女歌星備受爭議，她分享獨家減壓心得，就是當自己沒有攞過獎。（梁碧玲攝）