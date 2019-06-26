【港姐2019】5位空姐變參選佳麗　邊位最有潛質率先突圍？

《2019香港小姐競選》在剛剛過去的周一（24日）進行首輪面試，引起熱烈討論。原來當中有幾個參加者都是空姐或者曾當空姐，難道空姐都愛選港姐嗎？讓我們來召喚一下航空界的朋友吧！

1. 楊慧敏（Mina）

25歲的Mina畢業於香港大學食物及營業學，2016港姐冠軍馮盈盈接受《香港01》記者訪問時指，原來Mina是早她一屆畢業的師姐。據知，Mina畢業後曾在國泰港龍航空當過空姐，身高169cm的Mina有樣又有身形，面試的報道出街後立刻被網民捧為大熱門。

Mina被網民推為冠軍人選。（資料圖片）

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2. 陳心儀（Sammi）

另一位航空界的代表Sammi，於國泰航空任職空姐，Sammi愛在IG分享周遊列國的照片。

Sammi穿上一條一字肩裙子。（資料圖片）

3. Rowena Wong

今年24歲的Rowena，城市大學翻譯系畢業，是國泰航空空姐，她的外表斯文清秀，甚有港姐feel。

Rowena 樣子清秀。（資料圖片）

4. Janice Chan

24歲的Janice，據知她曾任或現任阿聯酋航空的空姐。

Janice的IG也有很多在外地的照片。（資料圖片）

5. Laverna

Laverna現年24歲，是香港大學犯罪學碩士，學歷高。回應傳媒時，也指自己是國泰航空的空姐。

Laverna著得好斯文。（資料圖片）

看相片發現，其實5位參加者都好喜歡笑，大概是因為做空姐是要常常對乘客展現燦爛的笑容吧！