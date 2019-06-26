【Master Chef】Gordon蒙眼神技震驚全場　謝霆鋒想跟都跟唔到？

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最近無綫明珠台播放《Master Chef》第九季，雖然電視播放時間並不理想（星期日下午及凌晨），但觀眾們仍然可以選擇於網上重溫，欣賞時間非常彈性。與此同時，無綫亦於上星期開始，每逢星期四晚開始播放由謝霆鋒主持的煮食節目《名廚爭鋒》（Celebrity Chef East vs West）。霆鋒在節目中需要與星級名廚走訪5 個亞洲城市，以色、香、味俱全的高超廚藝和獨特創意來比拼廚藝，而在開始對決之前，二人都需要蒙眼試食主題菜色，單靠味覺、嗅覺和觸覺去猜出要較量的菜式，再加入自己的創意和想法去創出全新料理。

二人正在蒙眼試食。（電視截圖）

Gordon Ramsay技驚四座

其實《Master Chef》第十季亦已於5月29日開始正式啟播，全球粉絲們亦已開展了「推到結局」的熱烈討論。而近日討論度最高的，正是米芝蓮名廚主持兼評判Gordon Ramsay蒙眼劏雞的一幕！於第五集節目中，Gordon為了向一眾參賽者示範如何將原隻雞斬件，但他為了展示自己的實力，更拿出黑色布條把雙眼蒙住。結果不消一分鐘的時間，Gordon就完美地將全雞一分為八，震驚了現場所有參賽者。

欣賞吓Gordon Ramsay嘅劏雞過程：

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