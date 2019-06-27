唐詩詠盼能改變網民罷睇TVB的習慣　大讚《愛．回家》貼地有新意

唐詩詠今天（27日）出席劇集《白色強人》的宣傳活動，活動上公布了劇集第二星期的收視高達28.7%，看見收視這麼高，她直言意想不到：「我一直都好擔心呢套劇嘅拍攝手法同題材同以往都好唔同。劇情上有一啲位比較慢，同埋講緊題材係比較新，所以見到呢個收視咁好，真係好開心。開心原因係成日以為香港觀眾唔接受新事物，但原來我哋諗錯咗，佢哋接受能力好高。」

詩詠很感激TVB經理人，盡量滿足她對工作的要求。（陳順禎攝）

詩詠坦言知道有部份網民常說以不看TVB為榮，雖然會感到傷心，但她一直有顆希望能改變大家看法的心：「每一位觀眾我都好想佢睇TVB，你問我聽到話罷睇我係會傷心，但我可以做啲乜呢？要繼續改變大家睇法，就好似《愛．回家》，你都估唔到咁多人會去睇一樣。所以我覺得大家只要去嘗試，總有一套劇會改變大家想法。」

除了改善缺點，詩詠也想作多方面嘗試，譬如說舞台劇亦是她很希望挑戰的事物。（陳順禎攝）

提起《愛．回家》，詩詠直言沒有時間追看，但也經常在網上看精華片段：「其實我知佢哋題材玩到好天馬行空，好少劇集會玩到咁。所以市場話畀我哋聽依家大家接受能力好高，拍攝可以再大膽少少，所以我覺得《愛．回家》可以有一集同我哋《白色強人》crossover一下去做一啲事！」

詩詠透露今年會有新嘗試，但未能公布。（陳順禎攝）

在《白色強人》中，詩詠對自己的要求十分高，不是因為她身為視后就要有視后級演技，而是她想在角色上想再克服一些自己的缺點：「我以前有啲細微錯誤我會覺得Ok，但依家絕對唔可以，因為要進步，呢個係好好推動力。我嘅缺點係我把聲，我依家去練緊，有時做戲太耐把聲會好攰好沙，依家努力去改善，不過仲有好多缺點。」