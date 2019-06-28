鍾意食譚仔都錯？　蘇施黃：父母唔煮飯畀錢小朋友食啲咁嘅垃圾！

譚仔米線向來都有唔少捧場客，今年2月推出嘅情人節套餐更引起不少迴響。之不過，身為食評人同食家嘅蘇施黃（阿蘇）似乎對「勿演懶肉」極為反感，日前更喺電台節目《大玩派》直指譚仔米線係食壞人嘅垃圾食物……

DJ Choco視譚仔米線為comfort food，即時被蘇施黃話足10分鐘……（網上圖片）

拍檔主持Choco愛米線 蘇絲黃：害死你哋！

節目中，主持之一嘅Choco表示每次去完外國返到香港之後，第一樣嘢最想食就係譚仔米線，點知蘇施黃聽到之後，反應甚大咁話：「你嘅水準真係好差！」Choco指先唔好評論譚仔米線好唔好食，揀佢係因為「Comfort Food」，結果又引嚟蘇施黃嘅反駁，並謂：「唔好再講，因為真係食壞人……唔係食壞人，我再講一次，對你哋嚟講，你成日話自己有幾健康，我一聽你食呢啲多味精，我就真係一啲都唔OK。對你哋年輕人嚟講，少食屋企飯，呢樣係害死你哋，你出慣街食，嗰啲味唔係味嚟㗎，所以你仲話呢啲係comfort food ，真係大鑊……」

蘇施黃直指係譚仔米線食壞人嘅垃圾食物！（資料圖片）

做父母不煮飯 蘇絲黃狠批：對小朋友冇興趣唔該唔好生！

另一位主持人Tristan似乎都唔同意譚仔米線係「Comfort Food」嘅講法，仲話：「可能係上一代，生你哋嗰啲係咪錯咗啲嘢！」點解又關爹娘事？！

蘇施黃接力解釋：「我成日都話如果大家冇時間、對小朋友冇興趣，又或者唔係好夠錢使，唔該大家真係唔好生仔唔好生女，唔係講笑，大佬你又要生個仔生個女出嚟，又唔湊佢，飯都唔煮畀佢哋食，然後畀錢佢落街食埋啲咁嘅垃圾食物，以後就係咁垃圾落去。」

蘇施黃話自己每次去完旅行，返到香港最想就係飲湯，並認為呢啲先係「Comfort Food」。又即係咁，其實每個人對「Comfort Food」都有不同的定義，但蘇施黃就似乎想強制別人對「Comfort Food」嘅選擇，最後更勸Choco將來結婚後要諗清楚先好生小朋友，似在暗示對方好有可能係一位會畀小朋友食「垃圾食物」嘅父母。

Super Girl嘅Cheronna同Aka係譚仔狂熱fans。(資料圖片)